Напряженность в Закавказье остается главной болевой точкой Москвы

Эскалация военного конфликта в Нагорном Карабахе могла привести к началу третьей мировой войны, однако действия российской стороны позволили избежать подобного сценария. Такое заявление сделал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По словам специалиста, Нагорный Карабах остается главной болевой точкой для России – при возобновлении боевых действий в регионе конфликт будет сопровождаться крайне высокой интенсивностью действий воюющих сторон с риском вмешательства России и Турции.

Тем не менее, напомнил спикер, вопрос Карабаха удалось решить благодаря грамотным действиям властей. Напряженность в регионе находится в "полузамороженном состоянии" – российскую сторону не удалось втянуть в войну даже после инцидента со сбитым вертолетом, что, по мнению Безпалько, и было провокацией, призванной вовлечь Россию в боевые действия.

После заключения соглашения между Баку и Ереваном Москва дала понять, что не собирается уходить из региона. Теперь Кремль будет пристально наблюдать за всем Кавказом, который открывает "ворота к России", заключил политолог в интервью "Украине.ру".

Ранее политолог Александр Рар заявил, что прекращение огня в Карабахе позволило избежать санкций со стороны Германии.