Первая леди Незалежной назвала себя голосом главы государства

Елена Зеленская не исключила варианта, при котором ее супруг президент Украины Владимир Зеленский примет решение баллотироваться на второй срок. Об этом первая леди Незалежной поведала в интервью местному изданию "НВ".

Пани Зеленская отметила, что не обсуждала с мужем данный вопрос и не собирается этого делать впредь.

"Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое и надо завершать", – сказала она.

Елена Владимировна подчеркнула, что "не хочет настраиваться" на подобное развитие событий.

Также пани Зеленская сообщила, что почти не скучает по тем временам, когда ее супруг не занимался политикой. Она отказалась отвечать на вопрос, какие ограничения накладывает на нее статус жены главы государства. Главной своей функцией в качестве первой леди она видит в "дипломатии мягкой силы".

"Потому что первая леди - это голос, который услышат, чем нужно пользоваться", – подчеркнула супруга Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады от партии экс-лидера страны Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко высказал мнение, что действующий лидер нации может стать последним в Незалежной президентом. По его словам, Владимир Александрович так разочаровал украинцев, что они могут потребовать ликвидации этой должности в соборной.

