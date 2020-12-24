Украина грозит сорвать планы России по опреснению воды в Крыму

Украина грозит сорвать планы России по опреснению воды в Крыму
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Киев не собирается лишаться рычага давления на Москву

Украинская сторона в курсе планов России по опреснению воды на территории Крыма. По словам главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, Киев устроит разбирательство, нацеленное на срыв реализации проекта.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики распорядились о подготовке строительства опреснительной установки в Крыму. Первый объект должен появиться в Сакском районе, о чем писала "Парламентская газета". Для решения проблемы привлекли крупного подрядчика.

Министр иностранных дел Украины заявил, комментируя решение властей республики, что Киев "обязательно найдет" международную компанию, которая примет участие в срыве планов России по выходу из водной блокады полуострова

"Мы будем препятствовать России реализовать этот проект", – заявил Кулеба.

Как отмечает РИА Новости, до событий 2014 года Украина обеспечивала 85% водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с остальной частью РФ водоснабжение осуществлялось с помощью хранилищ, запасы которого иссякли из-за недостатка осадков и вододобычи из подземных источников. 

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников отверг факт водной блокады полуострова, заявив, что потребности населения Крыма в воде обеспечиваются в полном объеме.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Туда же.
я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона. Бандерлоги — отверженные. У них нет собственного наречия, они пользуются украденными словами. У них не наши обычаи. У них нет памяти. Они уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они всё забывают об этом. Бандерлогов много, они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили
У них нет ни Закона, ни Охотничьего Клича, ни вожаков -- ничего, кроме глупых слов и цепких воровских лап.
Гость
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Обезьяны в двадцать голосов твердили ему, как они мудры, сильны и добры и как он неразумен, что хочет с ними расстаться.
— Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим -- значит, это правда! -- кричали они.

Книга Джунглей
© Редьярд Киплинг

Здесь "он" это Крым, который ушел от рагулей как колобок от дедушки. Ну до чего ж Киплинг точно описал ситуацию в 404, стадо обезьян, вопящих о своей свободе и величии.
Гость
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Ваш текст украина очнись.
Лис
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Украина - отстойник человеческих пороков... Господи, ну как можно быть такой мразью? И где же эти "западбые партнёры", для которых так важны "права человека"? Или в Крыму по их мению не люди живут? Кто-нибудь, ну уберите этот нарыв под названием "Украина" с карты - надоел уже хуже горькой редьки...
Гость
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Типа всеми силами доказать, что крымчане Украине не нужны. Ей нужна земля, для продажи.
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