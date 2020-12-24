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Пока еще американский лидер Дональд Трамп продолжает ввести
тонкую игру вокруг российского газопровода "Северный поток – 2". Несмотря на
то, что строительство практически завершено, Вашингтон все еще не отказался от
воинственной риторики. Впрочем, дальше слов дело так и не пойдет. В этом
убежден известный экономист Сергей Пикин.
Эксперт напомнил, что вскоре Трамп покинет Белый дом. В такой ситуации говорить о каких-то новых рестрикциях достаточно странно. Однако подобные разговоры не утихают. Экономист считает, что таким способом американские политики набивают себе цену и стараются повысить свою значимость на международной арене.
Пикин отметил, что в США прекрасно понимают: реально препятствовать СП-2 – себе дороже. Санкции против такой крупной страны и масштабного проекта, несомненно, отразятся и на других государствах, что затронет всю мировую экономику.
В беседе с изданием Baltnews специалист предсказал, что новый президент Джо Байден, с высокой долей вероятности, смягчит риторику в отношении российского газопровода.
Ранее в Кремле оценили последствия "смертельных" санкций США для "Северного потока-2". Российские власти считают, что новые меры все же могут повлиять на реализацию проекта.
Новые меры могут повлиять на реализацию проекта
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