В Крыму резко укололи Киев после угроз сорвать проект по опреснению воды

В Крыму резко укололи Киев после угроз сорвать проект по опреснению воды
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ Ялте поменяется график подачи воды из-за праздников
Незалежная продолжает нарушать международные нормы

В Крыму не оставили без внимания угрозы Киева спутать планы по опреснению воды на российском полуострове. Украинцы своей враждой к крымчанам не соблюдают права человека. Так считает глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Политик полагает, что подобные заявления со стороны Незалежной основаны на плохих качествах. Гемпель отметил в разговоре с РИА "Новости", что украинская элита демонстрирует "злобную сущность", призывая чему-то помешать или что-то взорвать в Крыму. 

По его словам, действия Украины напоминают куклу в конвульсиях.

В Крыму в скором времени должны появиться опреснители, чтобы решить проблему с нехваткой воды. Строительство, которое может начаться уже в начале 2021-го, займет чуть больше года. В МИД Украины уверяют же, что будут мешать планам полуострова. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не позволит международной компании поучаствовать в этом проекте. 

После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, через который вода из Днепра поступала на полуостров, покрывая большую часть нужд по живительной влаге. Сначала в Крыму использовали водохранилища природного происхождения, жидкость в них практически исчезла. 

Полина ИВАНОВА

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Проходивший мимо фсбшный урод, так и не удаливший с трусов Навального пятен новичка
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саид
Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.
Об этом сообщил подконтрольный Кремлю председатель "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов, передает ТАСС.
"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины. - Ред.) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства которые нам сегодня не по карману", - сообщил Константинов.
все железо сдано на металлолом,
к чему бы русские не прикоснулись, все равно их жалко.
Гуманитарные конвои с водой в цистернах для Крыма - дело хорошее.
Но нужно обязательно отправлять его в сопровождении голубых касок ООН.
Самым опасным участком маршрута будут пустоши Джанкойского района.
Обезумевшее от безводья жители окрестных поселков могут подвергнуть конвой нападению.
На переделанном транспорте с баками, бочками и прочими емкостями, они могут буквально на ходу гарпунить цистерны и с помощью шлангов, откачивать воду в свои резервуары.
Естественно, до Цитадели, где начинаются горы, есть какие-то источники воды, и сохранена растительность, конвой будет подходить уже с пустым
саид
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Гость
А могли продавать по тройной европейской цене воду Крыму.
это же колоссальные средства, чтобы восстановить... - нация , которая рождена не созидать, а лишь уничтожать уже созданное.
саид
Ответить
Гость
А могли продавать по тройной европейской цене воду Крыму.
Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу из Украины.
Об этом сообщил подконтрольный Кремлю председатель "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов, передает ТАСС.
"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины. - Ред.) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства которые нам сегодня не по карману", - сообщил Константинов.
все железо сдано на металлолом,
к чему бы русские не прикоснулись, все равно их жалко.
Гость
Ответить
А могли продавать по тройной европейской цене воду Крыму.
Гость
Ответить
УСРАИНА БЕСИТСЯ - ЧТО В КРЫМУ ВСЁ НАЛАЖИВАЕТСЯ - ОНА САМА ГНИЁТ ОТ БАНДЕРОВИРУСА
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