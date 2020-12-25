Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом

Руководство Минобороны США проводит тайное обсуждение военного положения во время предстоящей инаугурации избранного президента Джо Байдена. Как отмечает источник, командование в округе Колумбия занимается планированием действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут случиться при призыве военных структур восстанавливать порядок на улицах во время передачи власти демократам.

Один из американских военнослужащих, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что планирование операций проходит вне поля зрения команды действующего президента Дональда Трампа и его администрации, которая может воспротивиться подобным мерам.

В офицерском составе Пентагона, несмотря на сказанное, уверены, что такая вероятность равна нулю, однако военнослужащих беспокоит возможное стремление Трампа втянуть их во внутренний политический кризис. Не исключено, что действующий лидер попытается сформировать частные военные отряды и формирования из своих сторонников.

"На данный момент неизвестно, что президент может сделать в следующем месяце. Хотя я уверен, что его безумие беспрецедентно, а возможности безграничны", – заявил в интервью NewsWeek экс-глава Северного командования (NORTHCOM – прим. Ред.), принимавший непосредственное участие в разработке внутреннего планирования.

Ранее сообщалось о том, что назначенный Трампом на должность временно исполняющего обязанности главы Пентагона Крис Миллер решил приостановить до следующего года взаимодействие с представителями Байдена.