Зеленский заявил о встрече с Путиным наедине

Зеленский заявил о встрече с Путиным наедине
Владимир Зеленский. Фото: Guo Chunju/Xinhua/www.globallookpress.com
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По словам президента Незалежной, лидер России ему не откажет в общении

Владимир Зеленский может в любой момент позвонить в Кремль, и Владимир Путин снимет трубку. Об этом заявил сам глава Незалежной. Но пока, по его словам, просто нет "предмета для разговора".

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается",

– заверил Зеленский. Поводом для разговора в ближайшее время может стать несостоявшаяся в декабре встреча советников "нормандского формата". По словам Зеленского, проблема в том, что Украина и европейские партнеры хотят прекращения войны в Донбассе, а Россия с этим "не очень спешит".

Сам же Зеленский хочет выйти из Минских соглашений, но не может этого сделать без согласия всех подписантов. Поэтому ему так нужна встреча в "нормандском формате", которая откладывается не столько из-за коронавируса, сколько из-за позиции РФ. Ради этого и подобных "сложных вопросов" Зеленский готов общаться с Путиным лично.

Более того, глава Украины рассчитывает на встречу с российским коллегой наедине.  

"Есть вопросы, которые мы не поднимаем в "нормандском формате": вопрос заложников в России или Крыму, вопрос Крыма. Этот формат (нормандский – прим.ред.) сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет",

заявил Зеленский в интервью изданию "Фокус". 

Ранее президент Украины поставил жесткие условия Кремлю по Донбассу. Эксперты назвали этот ультиматум "мальчишеской выходкой".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гы
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А вот достоинства в комментариях не хватает. Обязательно надо погавкать на президента соседней страны. Хоть он и не нравится, но он выбор своих граждан, стоит уважать это. Не надо унижаться, это неприлично. Хотя, и политики всегда говорят ерунду.
Гость
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Путин с такими клоунами не будет общаться.
Александр Кото
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Да о чём с президентом Украины можно говорить, если подписанные Украиной Минские соглашения не выполняются? О том, что они их должны выполнять?! А иначе говорить не о чем!
Гость
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Ну о чем Путин может говорить с этим клоуном Арлекином ?
Проходящий мимо
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Ляля
Зе это мелкий уличный хулиган дворового замеса, сявка. Вот заява "Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", Ты чего о себе возомнил пиндосовская шестёрка. Какой ты президент, сявка дворовая не более. "глава Украины рассчитывает на встречу с российским коллегой наедине" Делать Путину больше нечего, как с дворовой шпаной встречаться.
Путин уже раз сказал, дословно не помню, но мысль такая - если на вас лает собака, смысла разговаривать с нею нету, нужно разговаривать с ее хозяином....
Гость
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Чтоб никто не знал куда его Путин пошлет
Гость
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пообщается и пошлёт на <цензура>.й
Sandro
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Ну да... Он ВВП лично на рояле поиграет :)))))))))))))))))))))))))))))))))
Нет... я догадывался, что ЗЕ не великого ума в политике, но что на столько деревянный....
Ляля
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Зе это мелкий уличный хулиган дворового замеса, сявка. Вот заява "Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", Ты чего о себе возомнил пиндосовская шестёрка. Какой ты президент, сявка дворовая не более. "глава Украины рассчитывает на встречу с российским коллегой наедине" Делать Путину больше нечего, как с дворовой шпаной встречаться.
Гость
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Ни один уважающий себя человек не станет встречаться с тобой а ем более Путин
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