Алиев прошелся ногами по армянскому символу

Алиев прошелся ногами по армянскому символу
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В адрес Еревана посыпались новые угрозы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поверг в страх армян, растоптав дорожный указатель в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Oxu.az, публикуя видеокадры с места событий.

Территории Карабаха, перешедшие недавно под контроль Баку, Алиев с женой посетил 23 декабря. В одном из районов он заметил дорожный указатель с надписью на армянском языке. Азербайджанский лидер остановил кортеж, велел военнослужащим повалить "вражеский символ" на землю, а затем демонстративно встал на него ногами.

Свои действия Алиев сопроводил угрозами в адрес армян. Дескать, если они посмеют хоть раз выстрелить в сторону Азербайджана, то будут полностью уничтожены.

"Армянские СМИ распространили эту запись, которую жители Армении сопроводили полными страха комментариями",

сообщает Oxu.az. 

По решению глав РФ, Армении и Азербайджана от 10 ноября, в Нагорном Карабахе прекращены вооруженные действия. Баку получил под свой контроль часть карабахских территорий. В регион введены российские миротворческие войска. В Азербайджане восприняли заключенное соглашение как свою победу.

Николай ВИКТОРОВ

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Андрей К.
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Дурaк... Так никогда не стоит делать в подобного рода конфликтах.
Гость
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Интересно, кто ему справку от психиатра выдал, когда он права на должность президента получал?
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