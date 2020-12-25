В адрес Еревана посыпались новые угрозы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поверг в страх армян, растоптав дорожный указатель в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Oxu.az, публикуя видеокадры с места событий.

Территории Карабаха, перешедшие недавно под контроль Баку, Алиев с женой посетил 23 декабря. В одном из районов он заметил дорожный указатель с надписью на армянском языке. Азербайджанский лидер остановил кортеж, велел военнослужащим повалить "вражеский символ" на землю, а затем демонстративно встал на него ногами.

Свои действия Алиев сопроводил угрозами в адрес армян. Дескать, если они посмеют хоть раз выстрелить в сторону Азербайджана, то будут полностью уничтожены.

"Армянские СМИ распространили эту запись, которую жители Армении сопроводили полными страха комментариями",

– сообщает Oxu.az.

По решению глав РФ, Армении и Азербайджана от 10 ноября, в Нагорном Карабахе прекращены вооруженные действия. Баку получил под свой контроль часть карабахских территорий. В регион введены российские миротворческие войска. В Азербайджане восприняли заключенное соглашение как свою победу.