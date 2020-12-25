На битву поднимут всех граждан Незалежной, рассказал украинский президент

Владимир Зеленский подвел итоги уходящего года в беседе с корреспондентом одного из национальных СМИ. Он рассказал и о борьбе за вакцину от коронавируса, и о коррупции, и о разговоре наедине с главой РФ Владимиром Путиным, и о возможной войне.

На вопрос, не задумывался ли он о нападении России на Украину, президент Незалежной ответил, что не хочет даже представлять такую ужасную ситуацию. А затем добавил, что сам категорически против такого, и надеется, что это невозможно.

Если же это произойдет, то будет великая война, отметил Владимир Александрович. По его словам, граждане останутся в стране и будут воевать, причем все поголовно.

Всех украинцев мобилизуют – и мужчин, и даже женщин, пообещал Зеленский. И подчеркнул, что такое развитие событий "будет плохо для населения Украины". И Россия это прекрасно понимает, отметил глава Незалежной в интервью изданию "Фокус" .

Что касается общения с Владимиром Путиным, то Владимир Зеленский готов и в присутствии других лиц, и наедине встретиться с ним. Он также заявил, что может когда угодно позвонить в Кремль, и президент РФ поговорит с ним, а пока просто нет темы для такой беседы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев хочет мира с Москвой. Но это возможно только после восстановления территориальной целостности Незалежной, предупредил глава МИД.