Мобилизуют женщин: на Украине описали сценарий великой войны с Россией

Мобилизуют женщин: на Украине описали сценарий великой войны с Россией
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На битву поднимут всех граждан Незалежной, рассказал украинский президент

Владимир Зеленский подвел итоги уходящего года в беседе с корреспондентом одного из национальных СМИ. Он рассказал и о борьбе за вакцину от коронавируса, и о коррупции, и о разговоре наедине с главой РФ Владимиром Путиным, и о возможной войне.

На вопрос, не задумывался ли он о нападении России на Украину, президент Незалежной ответил, что не хочет даже представлять такую ужасную ситуацию. А затем добавил, что сам категорически против такого, и надеется, что это невозможно.

Если же это произойдет, то будет великая война, отметил Владимир Александрович. По его словам, граждане останутся в стране и будут воевать, причем все поголовно.

Всех украинцев мобилизуют – и мужчин, и даже женщин, пообещал Зеленский. И подчеркнул, что такое развитие событий "будет плохо для населения Украины". И Россия это прекрасно понимает, отметил глава Незалежной в интервью изданию "Фокус" . 

Что касается общения с Владимиром Путиным, то Владимир Зеленский готов и в присутствии других лиц, и наедине встретиться с ним. Он также заявил, что может когда угодно позвонить в Кремль, и президент РФ поговорит с ним, а пока  просто нет темы для такой беседы. 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев хочет мира с Москвой. Но это возможно только после восстановления территориальной целостности Незалежной, предупредил глава МИД. 

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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абориген
пздц... где там продают курево, что так заносит)
Там, походу дела, селитру ложками едят... :)
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
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Гость
А в фашистской Германии, которой хохляцкое дебильное отребье подражает с фанатизмом, в 1945 году еще и детей мобилизовывали. Как же он мог забыть?
В данном случае в роли фашистской Германии выступает фашистская Россия!
игорь
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он не хочет знать что в 1941 году 3 миллиона под киевом сдались и были уничтожены за пару месяцев)
и после вопить о великой войне)
Гость
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А в фашистской Германии, которой хохляцкое дебильное отребье подражает с фанатизмом, в 1945 году еще и детей мобилизовывали. Как же он мог забыть?
абориген
Ответить
пздц... где там продают курево, что так заносит)
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