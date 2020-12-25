Дипмиссия призвала Вильнюс помнить об интересах своих граждан

Российское посольство отреагировало на громогласное заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, выступившего недавно за отказ от улучшения отношений с Москвой.

Не так давно Ландсбергис заявил, что в попытках наладить взаимодействие с российской стороной нет необходимости. Более того, Вильнюс может попасть под общую "наивность" многих государств, которые "ошибочно" полагают, что необходимо улучшить отношения с Россией, и такие опасные настроения, которые полны "дьявольского соблазна", набирают популярность среди населения Литвы.

В российской дипмиссии отметили, комментируя заявление главы внешнеполитического ведомства Литвы, что подобные высказывания довольно странно слышать, учитывая то, что политика должна строиться с учетом мнения населения.

"Особенно странно слышать подобное в канун Рождества и Нового года, когда люди традиционно высказывают надежды на лучшее", – говорится в заявлении посольства РФ, опубликованного на официальной странице дипмиссии в "Твиттер".

2/2 Вместо того, чтобы думать о каких-то "дьявольских соблазнах", литовские политики могли бы действовать с учетом интересов своих граждан, многие из которых, как справедливо отмечает сам г-н Ландсбергис, выступают за нормальные добрососедские отношения между нашими странами. — RusEmb_LT (@RusEmb_LT) December 25, 2020

Ранее в МИД Литвы заявили, что Кремль готовится к "аннексии" Белоруссии.