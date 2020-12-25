Польский политолог предрек Белоруссии большое будущее без членства в ЕС

Польский политолог предрек Белоруссии большое будущее без членства в ЕС
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)
После отставки Лукашенко гражданам республики придется сделать ответственный выбор

Белоруссия через 10-15 лет сможет стать процветающей страной с тесными экономическими связями с РФ, ЕС и КНР и сохраняющей при этом суверенитет. К такому мнению склоняется бывший советник МИД Польши Мариуш Швидер.

Он убежден, что белорусы не одобряют украинский сценарий смены власти и курса развития страны.

"Белорусам не нравится то, что происходит на Украине. Для них эта страна – предостережение от того, чего бы они не хотели",

– отмечает польский политолог. По его оценке, граждане Белоруссии не одержимы ненавистью. Более того, они прекрасно сосуществуют вместе с соседями – русскими и поляками, и не стремятся разрушать эти связи.

В будущем эти хорошие отношения дадут Белоруссии дополнительные бонусы. После ухода Александра Лукашенко она сблизится с ЕС, подпишет соглашение об ассоциации, но не станет вступать в Евросоюз, чтобы не портить отношения с Москвой. Такая ситуация устроит всех, уверен Швидер. Даже России и Китаю, по его мнению, выгодно сближение Белоруссии с Европой, поскольку эта территория могла бы стать посредником для торговых и инвестиционных операций.

Единственный, кому такая ситуация придется не по вкусу, - это Вашингтон. Потому что он от этого ничего не выигрывает и не захочет, чтобы его противники получали выгоду. Поэтому США не пожалеют еще 5 млрд долларов на белорусский майдан.

"Польские власти, скорее всего, подчинятся американской игре, а Германия и другие страны ЕС испугаются санкций Вашингтона",

приводит "Регнум" мнение польского политолога. И тут все будет зависеть от самих граждан Белоруссии: захотят они стать процветающей независимой страной или второй Украиной. А перед тем, как принимать решение, Швидер советует белорусам поговорить с украинцами, насколько те довольны произошедшими переменами.

Николай ВИКТОРОВ

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