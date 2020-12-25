Москва не станет упрощать для Белого дома условия по заключению нового соглашения

Заявления о позиции, которую займет избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден со своей администрацией по Договору об открытом небе с российской стороной, преждевременны. Однако "упрощенная схема" для Вашингтона на сегодняшний день отсутствует, о чем заявил глава департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

Госслужащий отметил, что позиция избранного президента станет ясна лишь после предстоящей инаугурации. Сам демократ многократно критиковал действующего главу государства Дональда Трампа за выход из соглашения с Москвой, однако после выборов Байден больше не возвращался к этой теме. По этой причине все прогнозы преждевременны.

Также Ермаков напомнил, что выход американской стороны из Договора об открытом небе был завершен 22 ноября. Исходя из этого, Соединенные Штаты могут снова вступить в соглашение лишь на общих основаниях.

"Возможностей для "упрощенной схемы мы не видим", – заявил госслужащий в интервью РИА Новости.

В российском МИД отмечали, что Москва намерена добиться уверенных гарантий выполнения взятых государствами обязательств по договору.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя решение Вашингтона, что выход американской стороны из соглашения делает договор нежизнеспособным и говорит о его ликвидации.