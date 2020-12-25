Президент Турции ответил на похвалу в свой адрес щедрыми комплиментами

Журналисты решили разузнать, что думает Эрджеп Тайип Эрдоган по поводу недавнего заявления Владимира Путина. Напомним, российский президент отметил, что его турецкий коллега всегда держит слово и "не виляет хвостом".

Тот в ответ был весьма щедр в комплиментах. Он прямо-таки рассыпался в любезностях в адрес российского лидера.

Как отметил Эрдоган, аналогичные слова справедливы и по отношению к его коллеге – Владимиру Путину. Затем турецкий президент назвал российского "действительно честным человеком", который держит свое слово. Он заявил, что доказательством этого является развитие отношений между двумя странами, передает РИА "Новости".

По словам Эрдогана, ни с одним государством у Турция "нет таких крепких связей", как с РФ. Это является большой редкостью.

Лидер также выразил надежду на сохранение таких отношений впредь. И в заключение подчеркнул, что уровень торговли показывает решительное движение обеих стран к общим целям.

Ранее в Турции с большим воодушевлением отреагировали на высказывания Владимира Путина о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Одни решили, что глава России "раскусил" турецкого коллегу, другие назвали заявление лидера РФ "поразительным".