Додон встанет на защиту дружбы Молдавии и России

Додон встанет на защиту дружбы Молдавии и России
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-глава Республики расставил приоритеты своей будущей политической борьбы

Бывший президент Молдавии Игорь Додон не намерен уходить из политики и планирует в будущем защищать дружественные отношения Кишинева и Москвы. Об этом он заявил 25 декабря в видеообращении к нации.

"Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы, – это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только, это наши православные ценности", - сказал экс-лидер страны в ролике, опубликованном на его странице в "Фейсбук".

Додон подчеркнул, что остается политике, а 30 декабря вернется к руководству Партии социалистов. По его словам, после завершения президентского срока, он чувствует себя полным сил. Самая интересная борьба молдаван ждет впереди, отметил политик.

Напомним, накануне полномочия президента Молдавии перешли к Майе Санду. Не успев вступить в должность, она тут же поменяла языковую политику на официальном сайте главы государства – с портала исчез молдавский язык, зато появился румынский. Русский язык пока остался.

Додон стал у руля Соцпартию в 2011 г.. Став президентом Молдавии покинул ее в 2016-ом, т.к. глава государства не может иметь партийную принадлежность.

Ранее на этой неделе в отставку ушел премьер-министр страны Ион Кику. Предполагается, что его место займет Додон, у которого может появиться больше власти, чем он имел в должности президента.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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