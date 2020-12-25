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Вашингтон развернул активную деятельность по развитию гиперзвукового оружия из-за успехов России в данной области. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Дипломат отметил, что для России обладание таким вооружением продиктовано "соображениями поддержания стратегической стабильности" на фоне выхода Соединенных Штатов из Договора по ПРО, а также ничем не ограниченного
наращивания Вашингтоном американского стратегического противоракетного
потенциала.
"При этом в тех же США бурная кампания по развитию гиперзвука вызвана, судя по всему, уязвленным самолюбием, поскольку с опережающим появлением у России продвинутых гиперзвуковых комплексов глянцевая картинка американского технологического лидерства изрядно поблекла", – цитирует РИА "Новости" Ермакова.
Комментируя заявления США и Австралии о запуске нового совместного проекта (SCIFiRE) по разработке гиперзвукового оружия с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя, представитель нашего МИД сказал, что гонка вооружений в сфере высокотехнологичных систем уже начата.
По его мнению, в эволюционной конкуренции нет ничего нового, она длится уже столетиями. Разработкой "гиперзвука" сейчас занимаются около десятка стран, а, может, и более, считает Ермаков. Он подчеркнул, что не в компетенции дипведомства оценивать "реалистичность их планов по выходу на практические результаты".
Ранее издание
The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что в планах новой администрации США с приходом в Белый дом Джо Байдена власти могут сократить финансовые вложения в модернизацию ядерной программы страны. Сейчас ее стоимость составляет $1,2 трлн, а
разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного
базирования оценивается более чем в $100 млрд.
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