Правоохранительные органы пытаются вытеснить демонстрантов с проезжей части улицы

Требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна оппозиционеры перекрыли в Ереване центральный проспект Баграмяна, передает РИА "Новости".

Агентство отмечает, что здесь располагаются резиденция президента и здание парламента.



Демонстранты скандируют "Армения без Никола". Полиция пытается освободить проезжую часть. Несколько участников акции силовики усадили в полицейские машины и увезли в отделения.

Акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна проходят в столице Республики уже несколько недель. Участники митингов недовольны подписанным в ночь с 9-го на 10 ноября соглашением между Москвой, Ереваном и Баку о прекращении огня в Карабахе.

