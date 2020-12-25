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Требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна оппозиционеры перекрыли в Ереване центральный проспект Баграмяна, передает РИА "Новости".
Агентство отмечает, что здесь располагаются
резиденция президента и здание парламента.
Демонстранты скандируют "Армения без Никола". Полиция пытается освободить проезжую часть. Несколько участников акции силовики усадили в полицейские машины и увезли в отделения.
Акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна проходят в столице Республики уже несколько недель. Участники митингов недовольны подписанным в ночь с 9-го на 10 ноября соглашением между Москвой, Ереваном и Баку о прекращении огня в Карабахе.
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