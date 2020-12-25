Митингующие за отставку Пашиняна перекрыли центр Еревана

Правоохранительные органы пытаются вытеснить демонстрантов с проезжей части улицы

Требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна оппозиционеры перекрыли в Ереване центральный проспект Баграмяна, передает РИА "Новости".

Агентство отмечает, что здесь располагаются резиденция президента и здание парламента.

Демонстранты скандируют "Армения без Никола". Полиция пытается освободить проезжую часть. Несколько участников акции силовики усадили в полицейские машины и увезли в отделения.

Акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна проходят в столице Республики уже несколько недель. Участники митингов недовольны подписанным в ночь с 9-го на 10 ноября соглашением между Москвой, Ереваном и Баку о прекращении огня в Карабахе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

СМИ: Пентагон готовится к введению войск на инаугурацию Байдена

Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом

В 2021 году ожидается сокращение зарплат

Проблема затронет 20 миллионов россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей