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Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин
пообщался с петербургским градоначальником Александром Бегловым. Не обошлось
без инцидентов. Так, второму лицу государства пришлось лично одергивать
расшумевшихся журналистов.
Несмотря на то, что Мишустин начал беседовать с Бегловым, в зале продолжался гвалт. Главе кабмина пришлось сурово взглянуть на журналистов и попросить их продолжить разговоры за пределами помещения.
"Закройте дверь, пожалуйста. Ну, ей-богу!" – вознегодовал высокопоставленный госслужащий.
Председателя правительства явно удивило такое невоспитанное поведение корреспондентов – Михаил Мишустин даже приподнял руку в осуждающем жесте недоумения. Видеоролик опубликовал телеграм-канал "Другой Беляков".
Напомним, сегодня глава кабмина посетил город на Неве. В частности, Мишустин ознакомился с текущей эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге и попросил градоначальника поподробней рассказать о ситуации с COVID-19.
К слову, этим летом премьер остроумно подколол министров. Глава кабмина предложил подчиненным сходить к офтальмологу.
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