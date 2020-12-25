"Ну, ей-богу!": болтливые журналисты вывели Мишустина на эмоции

"Ну, ей-богу!": болтливые журналисты вывели Мишустина на эмоции
Михаил Мишустин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер-министр попросил прекратить разговоры

Сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин пообщался с петербургским градоначальником Александром Бегловым. Не обошлось без инцидентов. Так, второму лицу государства пришлось лично одергивать расшумевшихся журналистов.

Несмотря на то, что Мишустин начал беседовать с Бегловым, в зале продолжался гвалт. Главе кабмина пришлось сурово взглянуть на журналистов и попросить их продолжить разговоры за пределами помещения.

"Закройте дверь, пожалуйста. Ну, ей-богу!" – вознегодовал высокопоставленный госслужащий.

Председателя правительства явно удивило такое невоспитанное поведение корреспондентов – Михаил Мишустин даже приподнял руку в осуждающем жесте недоумения. Видеоролик опубликовал телеграм-канал "Другой Беляков".

Напомним, сегодня глава кабмина посетил город на Неве. В частности, Мишустин ознакомился с текущей эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге и попросил градоначальника поподробней рассказать о ситуации с COVID-19.

К слову, этим летом премьер остроумно подколол министров. Глава кабмина предложил подчиненным сходить к офтальмологу.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Виноват Вашингтон: посольство РФ резко ответило на статью в американском СМИ

Журналисты США вводят в заблуждение своих читателей

Трубоукладчик "Фортуна" остановил строительство "Северного потока -2"

Судно успело отработать на объекте две недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей