Пашинян согласился уйти с должности премьера

Пашинян согласился уйти с должности премьера
Никол Пашинян. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик оставит свой пост в том случае, если этого хочет народ

Никол Пашинян пригласил политические силы Армении к обсуждению вопроса о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году. 

При этом премьер-министр добавил, что готов оставить свой пост только по решению народа. 

"Готов продолжить руководство Республикой Армения в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа", – написал премьер на своей странице в "Фейсбуке". 

При этом Пашинян подчеркнул, что не держится за кресло премьера и считает себя гарантом свободы выражения мнений. 

Напомним, что акции с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване уже несколько недель. Их причиной стало подписанное между Россией, Арменией и Азербайджаном трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе.

Так, сегодня оппозиционеры перекрыли в Ереване центральный проспект Баграмяна, на котором расположена резиденция президента и здание парламента. Протестующие скандировали "Армения без Никола", требуя отставки премьера.

В целом, обстановка в Армении остается очень напряженной. Некоторые эксперты предполагают, что стране грозит новая революция, поскольку после проигрыша в Нагорном Карабахе глава правительства лишился авторитета у граждан.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Этот блогер недоделанный своим рылом не туда влез. Быстро пускай сруливает, пока его на вилы не подняли.
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