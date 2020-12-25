Американский разведчик вскрыл коварный план Байдена против России

Американский разведчик вскрыл коварный план Байдена против России
Джо Байден. Фото: Howard Lipin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон повесил на нашу страну вину за кибератаки

Недавно хакеры атаковали крупную IT-компанию США SolarWinds. По мнению ветерана американской разведки Скотта Риттера, этот инцидент может быть использован как механизм развязывания серьезного конфликта с Россией. Эксперт отметил, что Джо Байден готов окрестить случившееся "актом войны" со стороны России.

Неизвестные хакеры серьезно подпортили работу сетей нескольких американских министерств и ведомств. На этом фоне в Вашингтоне тут же начали говорить о "коварных российских киберпреступниках".

При этом высокопоставленные американцы вовсе не нуждаются в каких-либо доказательствах. Виновность России не обсуждается, для чиновников США это уже свершившийся "факт".

Примечательно, что сейчас, когда Белый дом вот-вот сменит хозяина, антироссийская риторика вышла на новый уровень. По мнению некоторых сенаторов, произошедшее является ничем иным как началом войны. Другие призывают прекратить пугать Россию санкциями и развернуть полномасштабный конфликт, пишет RT.

Как отметил военный эксперт, подобного рода разговоры являются благодатной почвой для наращивания конфронтации между российским лидером Владимиром Путиным и новым главой США Джо Байденом. Известно, что во время своей предвыборной кампании демократ обещал разобраться с Россией и не прогибаться под Путиным, как это якобы делал Дональд Трамп.

К слову, недавно МИД России оценил будущее ракетного договора после инаугурации Байдена.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
дражите имперские уродцы, час расплаты за ваши преступления все ближе и ближе приближается.
Надо будет ответить за ваши злодеяния в Украине, за сбитый Боинг, за Крым и Донбас никто вам спуску не даст.
Сосал банан у дяди Джона?Сколько центов тебе заплатили что бы ты кукарекал здесь?
Гость
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Мы живём в таком мире,в котором белое становится чёрным. Антироссийская риторика является преобладающей в американской политике. Всё это может привести к печальным последствиям. В этой конфронтации будем не мы виноваты, Джо Байдену следует изменить тон в отношениях с Россией.
Развал 404-й укроины дело нескольких лет
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
дражите имперские уродцы, час расплаты за ваши преступления все ближе и ближе приближается.
Надо будет ответить за ваши злодеяния в Украине, за сбитый Боинг, за Крым и Донбас никто вам спуску не даст.
Будет тебе, поц, расплата, Зе уже продал бывшую твою землю и снял мораторий на вывоз леса, жди, уже скоро. Такого успеха в развале 404 не добивался даже Порошенко.
Гость
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Гость
<цензура> Pypkinskyi
Соси, машка, не отвлекайся.
Гость
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Гость
Русские понимуть только язик силы, НАТО их угамонит когдо им одаст по мордишке.
А ти се понимуть чурка бестолковая? Что бы ты <цензура> стоил без рюски?
Гость
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Каклам и НАТО - сосать.
Гость
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Гость
Русские понимуть только язик силы, НАТО их угамонит когдо им одаст по мордишке.
Для "язика" у нас имеется большая задница
Гость
Ответить
Русские понимуть только язик силы, НАТО их угамонит когдо им одаст по мордишке.
Гость
Ответить
СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
дражите имперские уродцы, час расплаты за ваши преступления все ближе и ближе приближается.
Надо будет ответить за ваши злодеяния в Украине, за сбитый Боинг, за Крым и Донбас никто вам спуску не даст.
Четвероногим слова не давали.
Служу России
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СТОП российский оккупант! Крым не ваш и никогда не будет вашим !
дражите имперские уродцы, час расплаты за ваши преступления все ближе и ближе приближается.
Надо будет ответить за ваши злодеяния в Украине, за сбитый Боинг, за Крым и Донбас никто вам спуску не даст.
Укрофашист это ты держись! ждём приказа от Путина в тот же миг начнётся зачистка Украины от фашистов !
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