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Российские дипломаты резко ответили США после выхода статьи Washington Post о проблемах в посольстве. Россияне отметили, что именно американцы ответственны за тупик, возникший в вопросах виз и обменов, а также, что они виноваты в "визовой войне".
Ранее в газете вышла статья, в которой со ссылкой на сотрудников Госдепа говорилось, что российская дипмиссия не укомплектована, а посольство не справляется с объемом работ. Чтобы взять дипломатическую визу, нужно пройти "затяжные переговоры". Более того, СМИ утверждало, что американские работники, которые должны починить в здании посольства лифты и пожарную сигнализацию, не могут получить визы. А важные дипломаты сами убирают снег и вынуждены работать с дезинфицирующими средствами.
В посольстве РФ опровергли данные утверждения. Дипломаты добавили, что американцы несут ответственность за возникший тупик в отношениях. Сообщение опубликовали в "Фейсбук".
США навязали России практику визовых разменов. Сейчас, чтобы российскому сотруднику загранучреждения получить визу США, нужно выдать аналогичную американскому коллеге.
В посольстве попросили не перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. Дипломаты указали, что всегда призывали американцев к нормальному сотрудничеству. Там подчеркнули, что не выдают виз меньше, чем дает США.
США же перед Новым годом закрыли во Владивостоке генконсульство и приостановили работу в Екатеринбурге.
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