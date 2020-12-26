Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией

Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
Владимир Зеленский. Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Высказывание президента Незалежной назвали бредом

Накануне Владимир Зеленский описал сценарий великой войны Украины с Россией. Чиновники и политики Незалежной пришли в ужас от слов главы своего государства. 

Так, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос посчитал, что идея Зеленского мобилизовать мужчин и женщин плохая. Такая ситуация привела бы к глобальному дезертирству, ведь само государство не поддерживает мысль о патриотизме. По словам Кривоноса, такое было в 2014-м, когда многие люди сбегали из армии. Он добавил в эфире НВ, что простые граждане не обучены держать оружие в руках, к тому же, они не захотят этого делать в принципе. 

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также негативно высказался о словах Зеленского. Эксперт не понимает, зачем президенту Незалежной вообще понадобилось произносить вслух такие слова. По его мнению, это бред. Охрименко считает, что Зеленский занимался пустой риторикой, ведь никто на Украине и думать не хочет о войне с Россией. Да и сама вероятность вооруженного конфликта невелика, добавил специалист в разговоре с НСН. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ГостьЛеонид
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Зеленский имеет свою историческую Родину
Гость
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Гость
Даже вы, шумеры блин великие, думаете и говорите по русски, так что русский мир он повсюду и всю вашу бандеровскую гниль помоленьку перемелет. Самые скакалистые из скакунов отправятся смотреть как кортошка снизу растет, а остальные теряя находу обосранные шаровары кинутся всем доказывать, как они в подполье боролись.
Что - думаете закрыв все русские СМИ вас уважать начнут, шайка ядовитых воров, только и поживших по человечески, пока шли рядом с Россией!?
Гость
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Гость
Даже вы, шумеры блин великие, думаете и говорите по русски, так что русский мир он повсюду и всю вашу бандеровскую гниль помоленьку перемелет. Самые скакалистые из скакунов отправятся смотреть как кортошка снизу растет, а остальные теряя находу обосранные шаровары кинутся всем доказывать, как они в подполье боролись.
Да, да ты и есть <цензура> порошенковская и все вы бендеровцы и националисты! Видимо, пока вы не получите по тыквообразным головам и пинков то и не успокоитесь. Ни на что не способный народишка, кроме как гадить и задираться.
Гость
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Гость
Даже вы, шумеры блин великие, думаете и говорите по русски, так что русский мир он повсюду и всю вашу бандеровскую гниль помоленьку перемелет. Самые скакалистые из скакунов отправятся смотреть как кортошка снизу растет, а остальные теряя находу обосранные шаровары кинутся всем доказывать, как они в подполье боролись.
Что - наслушались украинского вранья и зомбировались? А танки Турчинов первым послал на украинский Донбасс , когда государственная граница была закрыта и никакие русские не прорывались через неё!!! Не так, идиоты легковерные???
Гость
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Гость
А при чём здесь Порошенко? Я не его фанатка, но многие его действия одобряла.
В марте 2014 года Россия уже вторглась в Украину: по ТВ были сильнейшие пропагандистские атаки, в Украине все вдруг! стали фашистами и хунтой, из России в Донецк и Луганск приезжали автобусы с т.н. туристами, крепенькими ребятами в спортивках, которые подстрекали местную гопоту и пугали бабушек-дедушек "Правым сектором", а потом вместе с дыркиным пришёл настоящий рузький мир с танками.
Даже вы, шумеры блин великие, думаете и говорите по русски, так что русский мир он повсюду и всю вашу бандеровскую гниль помоленьку перемелет. Самые скакалистые из скакунов отправятся смотреть как кортошка снизу растет, а остальные теряя находу обосранные шаровары кинутся всем доказывать, как они в подполье боролись.
Гость
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Украине надо присоединяться к РФ, совместно проводить денацификацию, возвращаться к нормальной жизни, растить детей , отправлять их в дет. сады, школы, вузы.... Возвращаться к нормальной человеческой жизни.
ГостьПетр
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эеленский - <цензура>
Гость
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А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте - ссылка выше - Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
q
Гость
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ВОТ ЭТОТ ЧМО КЛОУН СТРУСЛИВЙ САМ ВОЕВАТЬ БУДЕТ? ТВАРЬ СЫКУН ОН 2014 ГДЕ ОН БЫЛ - В РОССИИ ДЕНЬГИ ДЕЛАЛ А ЩАС ТЯФКАЕТ НА РОССИЮ
Гость
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Гость
Сколько и какой военной техники в Крыму - это тебя не касается. Россия в праве располагать на своей территории что, где и сколько хочет!
Теперь что касается "отморозков". КТо руководит бандеровскими отморозками по всей Украине? Вот это, действительно отморозки! А жители ЛНР и ДНП находятся на своей земле и защищают себя и своих близких. Посмотори, кто в составе ВСУ находится там? ЧЕго они туда приперлись? Сидели бы в своем <цензура> галицийском. Так что отморозка можешь увидеть в зеркале!
Лечись, товарищЪ.
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