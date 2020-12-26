Политической выгоды от рестрикций против Москвы для Вашингтона нет

Команда Джо Байдена, который фактически стал новым президентом США, готовит удар по России. В Вашингтоне считают, что россияне стоят за недавними хакерскими атаками на американские госучреждения. Демократы рассматривают возможность не только ввести новые санкции, но и прибегнуть к другим мерам давления на Москву. Однако в России полагают, что так американцы навредят лишь самим себе.

Среди мер, которыми может воспользоваться Байден, есть и отключение России от международной расчетной системы SWIFT. Пока еще действующий президент США Дональд Трамп разработал такую меру, но так и не решился ее применить, ведь это крайний шаг. Россия входит в тройку стран мира, которые используют эту систему.

Впрочем, наша страна уже давно подготовилась к такому развитию событий. Так, был создан аналог – Система передачи финансовых сообщений (СПФС). У Китая и Индии тоже есть подобные системы. По мнению Игоря Кучмы, финансового аналитика TradingView, в случае отключения SWIFT Россия просто усилит свои связи со странами-членами БРИКС. А цифровой рубль, который в скором времени должен появиться, вообще сделает систему SWIFT ненужной.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева не исключает, что обвинениями в хакерских атаках США прикрывают желание помешать строительству "Северного потока – 2". Однако в любом случае пострадают американские бизнесмены и инвесторы, которые сотрудничают с россиянами и вкладываются в нашу экономику.

Ведь товарные отношения двух стран развиваются, несмотря на политику. За 2019-й показатель вырос на 4,9%. По словам эксперта, пострадают все страны, которые ведут расчеты в SWIFT. А бизнес США и вовсе будет недоволен. Воспротивиться могут и другие государства, сотрудничающие с Россией.

"Под удар попадет деловое сотрудничество между странами",

– сказал финансовый аналитик Артем Звездин "Известиям".

К тому же, отключение SWIFT заморозит развитие товарных отношений России и США. Закроется для американцев и развивающийся российский рынок сбыта. Эксперт считает, что заявления о такой мере против Москвы – это игра на внутреннею публику, ведь иначе для США будет больше проблем, чем выгоды.