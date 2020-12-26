Байден подставит США самыми серьезными санкциями против России

Байден подставит США самыми серьезными санкциями против России
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Политической выгоды от рестрикций против Москвы для Вашингтона нет

Команда Джо Байдена, который фактически стал новым президентом США, готовит удар по России. В Вашингтоне считают, что россияне стоят за недавними хакерскими атаками на американские госучреждения. Демократы рассматривают возможность не только ввести новые санкции, но и прибегнуть к другим мерам давления на Москву. Однако в России полагают, что так американцы навредят лишь самим себе.

Среди мер, которыми может воспользоваться Байден, есть и отключение России от международной расчетной системы SWIFT. Пока еще действующий президент США Дональд Трамп разработал такую меру, но так и не решился ее применить, ведь это крайний шаг. Россия входит в тройку стран мира, которые используют эту систему. 

Впрочем, наша страна уже давно подготовилась к такому развитию событий. Так, был создан аналог – Система передачи финансовых сообщений (СПФС). У Китая и Индии тоже есть подобные системы. По мнению Игоря Кучмы, финансового аналитика TradingView, в случае отключения SWIFT Россия просто усилит свои связи со странами-членами БРИКС. А цифровой рубль, который в скором времени должен появиться, вообще сделает систему SWIFT ненужной. 

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева не исключает, что обвинениями в хакерских атаках США прикрывают желание помешать строительству "Северного потока – 2". Однако в любом случае пострадают американские бизнесмены и инвесторы, которые сотрудничают с россиянами и вкладываются в нашу экономику.

Ведь товарные отношения двух стран развиваются, несмотря на политику. За 2019-й показатель вырос на 4,9%. По словам эксперта, пострадают все страны, которые ведут расчеты в SWIFT. А бизнес США и вовсе будет недоволен. Воспротивиться могут и другие государства, сотрудничающие с Россией. 

"Под удар попадет деловое сотрудничество между странами",

сказал финансовый аналитик Артем Звездин "Известиям". 

К тому же, отключение SWIFT заморозит развитие товарных отношений России и США. Закроется для американцев и развивающийся российский рынок сбыта. Эксперт считает, что заявления о такой мере против Москвы – это игра на внутреннею публику, ведь иначе для США будет больше проблем, чем выгоды. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Абонент
Кто-то пользуется американскими товарами, да ты что, в бункере живешь?!!! Тебе перечислить??? ПО Майкрасофт, Интейл, Айфон, Тесла, АйБиЭм, Макдональдс, Голливуд.... Все штаб квартиры платежных систем в США!!! Если дальше перечислять, то можно год из-за компа не выходить!!! Наша страна как независимое государство существует только по тому, что у нас в шахтах стоят ядерные ракеты! Только НАТО может выставить против нас 250 дивизий + США. Отключение нас приведет к еще большей изоляции. Иран, когда от СВИФТа отключили, за 3 года на колени поставили, он подписал с МАГАТЭ соглашение на условиях США!
Есть отличные аналоги не хуже :-) видал я этих дибилов с айфонами, они как правило больные или с комплексами )) Платежные системы ? да как бы своя есть. Электромобили только ленивые не делают, процессор у нас свой есть, софта полно другого кроме микрософт, мне вот линукс опенофис и.т.п. нравится, голливуд ..... ну уже порядком надоел )) Сравнил Иран с Россией - ты смешной.
Абонент
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Гость
Дутые не подтвержденные ничем средства, ну и многотрилионный госдолг. Чем это кончится ? Ктото пользуется американскими товарами? Ну машин есть немного еще то-се. Вот реально без Америки не помрем )))
Кто-то пользуется американскими товарами, да ты что, в бункере живешь?!!! Тебе перечислить??? ПО Майкрасофт, Интейл, Айфон, Тесла, АйБиЭм, Макдональдс, Голливуд.... Все штаб квартиры платежных систем в США!!! Если дальше перечислять, то можно год из-за компа не выходить!!! Наша страна как независимое государство существует только по тому, что у нас в шахтах стоят ядерные ракеты! Только НАТО может выставить против нас 250 дивизий + США. Отключение нас приведет к еще большей изоляции. Иран, когда от СВИФТа отключили, за 3 года на колени поставили, он подписал с МАГАТЭ соглашение на условиях США!
Гость
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Гость
Российские фантики уже давно ничего не соят
Гривна рулит )))
Гость
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Абонент
Почему америкосы отключая на от SWIFTа навредят сами себе?!!! Вы знаете оборот России на мировом рынке или с США? Да это просто мизер!!! Глава ЦБ недавно сказала, что на валютных счетах в банках россияне хранят 84 млрд. дол.! Вы можете представить - у жителей всей нашей могучей на счетах 84 млрда!!! У одной только корпорации Айпл в месяц на счетах скапливается 70 млрд долл. выручки!!! А этих корпораций сколько в США??? У одного только Гейтса, Маска средств больше, чем у всех жителей нашей ненаглядно!!! Я уже не говорю про других!!!! Нас отключат и никто в мировой экономике нас не заметит!!!!!!
Дутые не подтвержденные ничем средства, ну и многотрилионный госдолг. Чем это кончится ? Ктото пользуется американскими товарами? Ну машин есть немного еще то-се. Вот реально без Америки не помрем )))
Гость
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А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте - ссылка выше - Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
й
ГостьЛеонид
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Россия в мировой экономики занимает пару процентов, но вот парадокс Россия самая богатая страна в Мире.Глупые это не понимают а западные политики экономисты спецслужбы расшатывают Россию в надежде рыбу ловить в Путинской сторожке
Абонент
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Почему америкосы отключая на от SWIFTа навредят сами себе?!!! Вы знаете оборот России на мировом рынке или с США? Да это просто мизер!!! Глава ЦБ недавно сказала, что на валютных счетах в банках россияне хранят 84 млрд. дол.! Вы можете представить - у жителей всей нашей могучей на счетах 84 млрда!!! У одной только корпорации Айпл в месяц на счетах скапливается 70 млрд долл. выручки!!! А этих корпораций сколько в США??? У одного только Гейтса, Маска средств больше, чем у всех жителей нашей ненаглядно!!! Я уже не говорю про других!!!! Нас отключат и никто в мировой экономике нас не заметит!!!!!!
Гость
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В белом доме заявили, что с 1-<цензура> января отключат сначала свифт, а потом горячую воду по всей РФ, кроме Москвы конечно. На очереди канализация.
Гость
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После этой статьи, американцы осознают, что если отключат SWIFT им же станет хуже и передумают это делать. Интересно, автор точно так думает, как пишет или это только бизнес.
Гость
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Гость
Пиндосы за неделю напечатали на станке 1,5 триллиона своих бумажек. Раньше они столько печатали за 15 лет. Посмотрим сколько будет стоить этот фантик лет через 10.
Российские фантики уже давно ничего не соят
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