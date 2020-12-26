В партии рассказали, какие инициативы поддержал Путин

"Единая Россия" поделилась итогами работы за неделю. Дайджест новостей с 20 по 26 декабря опубликовали в "Твиттер" партии.

Так, за это время президент России Владимир Путин утвердил закон "Единой России", который дает малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии COVID-19, дальнейшую отсрочку по погашению задолженностей. Случилось это 22 декабря.

В тот же день "Единая Россия" выступила с новым предложением. В партии задумались об ужесточении ответственности для тех, кто не платит алименты.

На следующий день, 23 декабря "Единая Россия" предложила ограничить аптечные монополии. Новый законопроект позволит маленьким аптекам конкурировать с лидерами рынка на равных условиях, указывается в соцсети.

В среду Путин поддержал еще одно предложение "Единой России". Президент согласился с партией о необходимости сделать 31 декабря выходным днем по всей России. В тот же день глава государства одобрил предложение "ЕР", касающееся справедливой оплаты работы медиков, которые будут бороться с коронавирусом в "красной зоне" во время новогодних праздников. Доплаты медперсоналу увеличат в два раза.

Также 23 декабря Госдума приняла закон "Единой России", которые решает вопрос долгостроев в стране. Документ даст Фонду защиты прав дольщиков возможность доводить до завершения строительства домов, а также выделять в них квартиры для льготных категорий россиян.

24 декабря Олег Кувшинников, глава Вологодской области, высказался положительно об идее "Единой России" в первую очередь вакцинировать от коронавируса и волонтеров. В четверг партия также захотела расширить программу "Дальневосточная ипотека", о чем и сообщила.