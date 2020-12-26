В Крыму указали на главную ошибку Киева

В Крыму указали на главную ошибку Киева
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украина зря отказалась от дружбы с Россией

Незалежная просчиталась, когда взяла курс на противопоставление России в своей политике, а не на укрепление связей с соседней страной. Так считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. 

Как рассказал политик РИА "Новостям", комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, соседи пытаются выставить Москву врагом, что главная их ошибка в построении независимого государства. 

Он полагает, что Киеву следует вернуться к своему историческому прошлому и славным корням. Цеков подчеркнул, что Украина развивалась лишь тогда, когда шла рядом с Россией. У этой страны есть только один путь быть цивилизованным и нормальным государством – помириться с Россией. 

Отношения двух стран ухудшились после воссоединения Крыма с РФ. На Украине не приняли выбор крымчан, признав Россию – "страной-агрессором". В Москве же не раз говорили о том, что готовы к диалогу с Киевом, если тот сменит свою риторику и настрой. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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хохлы счас дружат с америкой защитники хохлов хохли американцем наверное двараза в день на коленях <цензура> делаю посасут им и газ ненужен
Гость
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Не надо нам таких друзей, пускай европейцы их сами добивают и отправляют к таксидермисту, который сделает из них чучела. 1 хохол - хозяин, 2 хохла - партизанский отряд, 3 хохла - партизанский отряд с предателем.
Гость
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Дык, на Западе халявы наобещали, опять же печенки и труселя кружевные Туда хохлы и рванули
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