Украина зря отказалась от дружбы с Россией

Незалежная просчиталась, когда взяла курс на противопоставление России в своей политике, а не на укрепление связей с соседней страной. Так считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Как рассказал политик РИА "Новостям", комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, соседи пытаются выставить Москву врагом, что главная их ошибка в построении независимого государства.

Он полагает, что Киеву следует вернуться к своему историческому прошлому и славным корням. Цеков подчеркнул, что Украина развивалась лишь тогда, когда шла рядом с Россией. У этой страны есть только один путь быть цивилизованным и нормальным государством – помириться с Россией.

Отношения двух стран ухудшились после воссоединения Крыма с РФ. На Украине не приняли выбор крымчан, признав Россию – "страной-агрессором". В Москве же не раз говорили о том, что готовы к диалогу с Киевом, если тот сменит свою риторику и настрой.