Министерство иностранных дел России решило ответить на рождественское обращение посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана, которое последний адресовал Санта Клаусу. Ранее представитель дипмиссии США опубликовал на своей странице в социальных сетях письмо с просьбой подарить подарки на Рождество.

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на пожелания Салливана, попросившего себе на праздник вакцину против COVID-19, обувь для бега и хоккейную клюшку.

В МИД решили подарить послу лекарственный препарат, а также посоветовали остановить выбор на тех клюшках, которые использует для игры в хоккей президент РФ Владимир Путин.

Ведомство также прокомментировало просьбу Салливана, касающуюся спортивной обуви. Дипломаты порекомендовали представителю американской дипломатической миссии обратиться за советом к телеведущей и продюсеру спортивного телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая регулярно занимается спортом и делится результатами с поклонниками в соцсетях.

Dear Ambassador,



Did Santa fulfill your dream about vaccination? If not, our Grandfather Frost has a present (or three) for you:



1. 🦠 @SputnikVaccine is approved for use by people over the age of 60

2. 🏒 https://t.co/sf7h0bSPAu

3. 👟 Listen to @Tina_Kandelaki’s advice pic.twitter.com/o2YE7JBWPm