МИД России иронично отреагировал на новогоднюю мечту посла США

МИД России иронично отреагировал на новогоднюю мечту посла США
Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
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Ведомство готово подарить американскому коллеге самый заветный подарок

Министерство иностранных дел России решило ответить на рождественское обращение посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана, которое последний адресовал Санта Клаусу. Ранее представитель дипмиссии США опубликовал на своей странице в социальных сетях письмо с просьбой подарить подарки на Рождество.

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на пожелания Салливана, попросившего себе на праздник вакцину против COVID-19, обувь для бега и хоккейную клюшку.  

В МИД решили подарить послу лекарственный препарат, а также посоветовали остановить выбор на тех клюшках, которые использует для игры в хоккей президент РФ Владимир Путин.

Ведомство также прокомментировало просьбу Салливана, касающуюся спортивной обуви. Дипломаты порекомендовали представителю американской дипломатической миссии обратиться за советом к телеведущей и продюсеру спортивного телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая регулярно занимается спортом и делится результатами с поклонниками в соцсетях.

Ранее российский МИД выложил юмористический ролик с поздравлениями главы ведомства Сергея Лаврова, который в стихотворной форме подвел итоги внешней политики РФ за уходящий год. В министерстве объяснили, что таким образом решили отдать дань традиции, подготовив ежегодный "капустник".


Егор МАЛКОВ

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росияне правильно сказали этим <цензура>
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