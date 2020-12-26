"Нужно дать отпор": японцы разгневаны военным укреплением России на Курилах

"Нужно дать отпор": японцы разгневаны военным укреплением России на Курилах
Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Воинственно настроенные граждане Страны восходящего солнца требуют от властей решить вопрос силой

Японские средства массовой информации отреагировали на недавнее заявление заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова о планах по строительству военных объектов на территории Курил. В медиа заявляют о том, что Россия уже ввела в эксплуатацию десятки сооружений.

Для проживания личного состава на островах построены общежития с необходимым благоустройством. Все строящиеся объекты на Курилах, возводимые Минобороны, рассчитаны с учетом местных землетрясений до 9 баллов.

Как отмечает Yahoo News Japan, с 1 декабря на острове Кунашир на боевом дежурстве находится одно из подразделений противоракетной обороны с комплексами С-300В4.  Действия российской стороны, пишут журналисты на портале, направлены на защиту своей территориальной целостности, а расширенная военная инфраструктура на Дальнем Востоке говорит о том, что численность подразделений в будущем увеличат.

"Мягкотелость Абэ привела к таким последствиям. С Россией нельзя ни о чем договориться", "Похоже, Япония уже не сможет называть эти территории своими", "Слова и законы не имеют значения в коммунистической стране. Используются только международные правила, а если они мешают, то игнорируются. Мир можно защитить, только продемонстрировав силу", "Нужно дать отпор", – пишут воинственные японские пользователи в Интернете.

Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что родившихся на территории Южных Курил россиян необходимо считать японцами.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Кастрюлям - сосать.
Проходивший мимо фсбшный урод, так и не удаливший с трусов Навального пятна новичка
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Гость
От зачетно у тебя пердак рвет! Злобой не захлебнись, предупреди соседей, как пердак рванет - возможны жертвы и разрушения. Ненавидишь русских - бери шинель - пиззздуй на фронт, сссыкло диванное.
Вместо того что бы сделать выводы, снова пытаешься развести полемику о русофобии.
Кому вы идиоты нужны.
Живите у себя дома и стройте своё счастливое будущее на продаже своих углеводородов, пока вам ещё разрешают их продавать.
Довыделываетесь что и это вам запретят.
Кто сказал что ненавидят русских? Ненавидят быдло имперцев, которые пытаются разнести заразу фашисткого "русского мира" по всему миру и жить за счёт других народов нагло отбирая у них территории и ресурсы, как это делали нацисты во время 2 мировой войны.
А среди русских много порядочных людей, они не страдают болезнью рос фашизма.
Гость
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От зачетно у тебя пердак рвет! Злобой не захлебнись, предупреди соседей, как пердак рванет - возможны жертвы и разрушения. Ненавидишь русских - бери шинель - пиззздуй на фронт, сссыкло диванное.
Проходивший мимо фсбшный урод, так и не удаливший с трусов Навального пятен новичка
Ответить
Гость
Родившихся на территории Аляски необходимо сччтать русскими и ни как иначе!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
Гость
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Родившихся на территории Аляски необходимо сччтать русскими и ни как иначе!
мало мало историк
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Ляля
Да-а. Зря Сталин остановил Малиновского и не разрешил завоевать половину острова Хоккайдо, как предполагалось по плану войны с Японией. Надо поднять документы из архивов.
Дальневосточными войсками против Японии возглавил маршал А. М. Василевский. Линия была намечена от города Кусиро до города Румои. Всё было готово к высадке и десант и корабли десанта, но ......
Восемнадцатого августа командующие Тихоокеанским флотом и Первым Дальневосточным фронтом получили от Василевского приказ в период с 19 августа по 1 сентября оккупировать половину острова Хоккайдо к северу от линии, идущей от города Кусиро до города Румои, и южные острова Курильской гряды. Причины, заставившие Сталина отказаться от оккупации Хоккайдо, до сих пор неизвестны.
Гость
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Гость
Недовольным узкоглазым ипонтцам предлагаю сепуку.
Сепуку - это замужним женщинам, когда мужу не угодила... А мужикам - харакири...Ты хоть обычаи страны сначала выучи, грамотей!
Гость
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Что там по стратегии НАТО ? Если ЧЛЕН организации самостоятельно дернется на кого нибудь и получит по щам, НАТО не вмешивается. Япошки вперед, сейчас ядреные бомбы поядренее чем в 1945, останется яма глубокая от ваших островов.
Гость
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А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте - ссылка выше - Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
а
Ляля
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Да-а. Зря Сталин остановил Малиновского и не разрешил завоевать половину острова Хоккайдо, как предполагалось по плану войны с Японией. Надо поднять документы из архивов.
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