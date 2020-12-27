Два слова: в Кремле придумали определение санкциям против "Северного потока – 2"

Два слова: в Кремле придумали определение санкциям против "Северного потока – 2"
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Давление на российский газопровод жестко прокомментировал Песков

Пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал рестрикции против "Северного потока – 2" рейдерской атакой. Он привел в пример "Газпром", который работает над строительством газопровода совместно с европейскими партнерами.

"Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока — 2". А как это еще назвать?"

– высказался Песков в эфире канала "Россия – 1". (Цитата по "Вести.ру"). 

При этом пресс-секретарь главы РФ заверил, что нашей стране все равно удается приближаться к завершению строительства. Работа над "Северным потоком – 2" продолжается.

Ранее эксперт назвал главный риск для газопровода после достройки и запуска. Игорь Юшков заявил, что последствия новых санкций, которыми США угрожают "Северному потоку – 2", непредсказуемы. Неизвестно, кто окажется в черном списке на этот раз.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость
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Гость
Конечно они вспотеют, но через время найдут путь импортозамещения, а мы потеряем большие бабки и возможно загубим целые отрасли. Потерять заказчика на свою продукцию легко, а вот нового заказчика где найти? А вот меньше покупать их товар, типа "ножек Буша" - в этом смысл есть. Надо только определить: без чего мы можем прожить?
На уникальную продукцию заказчики найдутся. К примеру китайцы перестали продавать редкоземельные металлы для литий-ионных батарей пиндосы повоняли и заткнулись.
Гость
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Гость
Ввести пошлины на любой американский товар такого уровня, чтоб он стал не конкурентным. Помню когда ножки буша запретили, вони было много, обижались как же так, нас великих пиндосов нагибают!
Дело в том, что наши санкции только против конкретного гос-ва, а их и против тех, кто сотрудничает.
Гость
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Гость
Да есть варианты. перестать им продавать титан,никель .и.т.п вспотеют сразу.
Конечно они вспотеют, но через время найдут путь импортозамещения, а мы потеряем большие бабки и возможно загубим целые отрасли. Потерять заказчика на свою продукцию легко, а вот нового заказчика где найти? А вот меньше покупать их товар, типа "ножек Буша" - в этом смысл есть. Надо только определить: без чего мы можем прожить?
Гость
Ответить
Гость
А какие ?
Ввести пошлины на любой американский товар такого уровня, чтоб он стал не конкурентным. Помню когда ножки буша запретили, вони было много, обижались как же так, нас великих пиндосов нагибают!
Гость
Ответить
Гость
А какие ?
Да есть варианты. перестать им продавать титан,никель .и.т.п вспотеют сразу.
Гость
Ответить
От санкций против Америки, Россия окочурится сама, типа в отместку за наложенные на нас санкции будем бомбить Воронеж
Гость
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Гость
ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ВВОДИТ САНКЦИИ ПРОТИВ ПИНДОСОВ????? БОИТСЯ ЧТО АЛЛЕГАРХИ ПОТЕРЯЮТ БАБКИ СВОИ НА ЗАПАДЕ
А какие ?
Гость
Ответить
ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ВВОДИТ САНКЦИИ ПРОТИВ ПИНДОСОВ????? БОИТСЯ ЧТО АЛЛЕГАРХИ ПОТЕРЯЮТ БАБКИ СВОИ НА ЗАПАДЕ
Гость
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Гость
Ну если под санкциями окажутся все госчиновники РФ жо самого верха, мы сплотимся, и с радостью это переживём.
Если бы это касалось только чиновников, но санкции и против предприятий, экономики.
Гость
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Мне не понятно, кто переживает за санкции против госчиновников? По <цензура> даже они не должны переживать, т.к. у них не д.б. вкладов и капвложений за границей. Их дети и близкие родственники должны жить в России.Тогда в чем ущемление их прав? Отдых за рубежом? Во-первых достаточно других экзотических стран где можно провести отпуск две недели. Во-вторых пусть освоят маршруты по России, которых не мало и не менее интересны, да и лучше смогут понять Россию и жизнь простого народа за пределами МКАД. Да мало ли какие преимущества возникает после этих санкций! Санкции против с/<цензура>. пр. пошли на пользу!
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