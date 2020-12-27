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Пресс-секретарь президента Владимира
Путина назвал рестрикции против "Северного потока – 2" рейдерской атакой. Он привел
в пример "Газпром", который работает над строительством газопровода совместно с
европейскими партнерами.
"Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока — 2". А как это еще назвать?"
– высказался Песков в эфире канала "Россия – 1". (Цитата по "Вести.ру").
При этом пресс-секретарь главы РФ заверил, что нашей стране все равно удается приближаться к завершению строительства. Работа над "Северным потоком – 2" продолжается.
Ранее эксперт назвал главный риск для газопровода после достройки и запуска. Игорь Юшков заявил, что последствия новых санкций, которыми США угрожают "Северному потоку – 2", непредсказуемы. Неизвестно, кто окажется в черном списке на этот раз.
Журналисты США вводят в заблуждение своих читателей