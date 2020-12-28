Пашинян пригрозил Азербайджану Россией в случае нападения на Армению

Пашинян пригрозил Азербайджану Россией в случае нападения на Армению
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, успокоил жителей Сюнике. Политик рассказал, что если Азербайджан попытается вторгнуться на эту территорию, то бороться с армией этой страны будут не только армянские военные, но и российские.

Люди, которые проживают в приграничных населенных пунктах в Сюникской области, переживают о том, как расположились боевые посты Азербайджана. Они полагают, что их близость – угроза для безопасности этой местности. Люди выходят на улицы, выражая свое недовольство. Пашинян решил прокомментировать сложившуюся ситуацию. Ранее премьер-министр Армении говорил – то, что происходит на границе с Азербайджаном, нельзя назвать демаркацией и делимитацией. Пока речь идет лишь об определении, где будут приграничные пункты. 

По его словам, главная задача – обеспечить безопасность. Пашинян добавил, что в Сюнике предотвратили войну. Он подчеркнул, что если азербайджанская армия решит посягнуть на эту территорию, то к ситуации подключатся не только военные Армении, но и Россия. Об этом Пашинян сказал в эфире Общественного телевидения Армении. 

Премьер уточнил, то, что происходит, не говорит о том, что приграничные вопросы обсуждаться не будут. Сейчас страны решают вопрос по 20 земельным участкам. 

В начале осени между Арменией и Азербайджаном вспыхнул военный конфликт. Перемирия удалось достигнуть только в начале ноябре после подписания соглашения при участии президента РФ Владимира Путина. Баку получил Лачинский, Кельбаджарский и Агдамский районы. В Армении таким исходом событий остались недовольны. Некоторые люди требуют отставки Пашиняна, который готов уйти, но при условии, что так решит народ. 

Полина ИВАНОВА

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Азербайджан тогда пусть Турцией пригрозит!
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