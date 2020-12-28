Украине напророчили потерю большой территории

Украине напророчили потерю большой территории
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
Незалежная останется без нескольких регионов

Украина лишится территорий. Она потеряет не меньше шести областей, предупредил бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

Генерал-лейтенанта волнует информация ГРУ и Генерального штаба Незалежной, согласно которой, российские войска в Крыму якобы могут пойти в сторону Красноперекопска, Армянска. Это тревожный сигнал: РФ собирается "оттяпать" несколько регионов, отметил Москаль.

"Проект "Новороссия" продолжается. В него входит план захвата Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", - подчеркнул экс-губернатор в эфире интернет-канала "Апостроф".

На Украине говорят о потерях территорий не впервые. Летом бывший депутат Рады Евгений Мураев сообщил, что, если произойдет очередной Майдан, Незалежная останется без восьми областей.

До этого политолог из Киева Александр Семченко заявил о предстоящем в ближайшие годы расколе Украины на несколько частей. Это произойдет, если в политике страны останется прежняя ситуация. Поддерживая преступников и западных марионеток, украинцы все ухудшают сами, пояснил он.

Полина ДОРОЖКИНА

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МЕчетатели засуньте свои хотелки путину в зад!
Это говорят ваши хохложопые деятели
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МЕчетатели засуньте свои хотелки путину в зад!
Гость
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Гость
Эта ваша участь, знамение.
В Баренцевом море , у Новой Земли, затонуло судно "Онега". Из 19 человек экипажа спасти на данный момент удалось только двоих.
От тварььь, смерти рыбаков радуешься? Ну, бллляддддььь, это лечится только пулей.
Гость
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Рагули рухают своим шляхом. Очень символично рухают.
Гость
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а зачем свиньям такая огромная территория доставшаяся благодаря кукурузнику
им и свинофермы хватит за глаза,банально желудей в лесу не хватит их прокормить
все что можно практически разграбили и растащили следовательно можно раканчивать историю бывшей усср
остается им исторические земли осваивать и комать на них норы и схроны
Гость
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Как рухнул АН-26 под Харьковом, так и вся 404 рухнет. Потому что ремонтируется и разворовывается также.
Гость
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Эта ваша участь, знамение.
В Баренцевом море , у Новой Земли, затонуло судно "Онега". Из 19 человек экипажа спасти на данный момент удалось только двоих.
Гость
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А, что у путина уже понос начался?
Гость
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Тоже мне Ванга. Не генерал-лейтенант, а капитан "Очевидность". В то, что это недоразумение просуществует еще хотя бы 15 лет верит только пассивный камерный <цензура> Охсанка с хутора имени Бандеры и муж ее Мыкола, такой же тупарь, которые до сих пор ждут развала России. А меж тем вытирваны с нациками развалили Клавдиевскую фабрику елочных игрушек под Куевом, теперь она не будет платить налоги в казну и зарплаты сотрудникам. СУГС.
Гость
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продолжайте дальше водную блокаду Крым и Вас ни спасет ни армия ни международное право ни нато, докопаемся до забора и отберем все что нам надо, уроды бандеровские-нелюди.
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