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Украина лишится территорий. Она потеряет не меньше шести областей, предупредил бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
Генерал-лейтенанта волнует информация ГРУ и Генерального штаба Незалежной, согласно которой, российские войска в Крыму якобы могут пойти в сторону Красноперекопска, Армянска. Это тревожный сигнал: РФ собирается "оттяпать" несколько регионов, отметил Москаль.
"Проект "Новороссия" продолжается. В него входит план захвата Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", - подчеркнул экс-губернатор в эфире интернет-канала "Апостроф".
На Украине говорят о потерях территорий не впервые. Летом бывший депутат Рады Евгений Мураев сообщил, что, если произойдет очередной Майдан, Незалежная останется без восьми областей.
До этого политолог из Киева Александр Семченко заявил о предстоящем в ближайшие годы расколе Украины на несколько частей. Это произойдет, если в политике страны останется прежняя ситуация. Поддерживая преступников и западных марионеток, украинцы все ухудшают сами, пояснил он.
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