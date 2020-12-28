Незалежная останется без нескольких регионов

Украина лишится территорий. Она потеряет не меньше шести областей, предупредил бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

Генерал-лейтенанта волнует информация ГРУ и Генерального штаба Незалежной, согласно которой, российские войска в Крыму якобы могут пойти в сторону Красноперекопска, Армянска. Это тревожный сигнал: РФ собирается "оттяпать" несколько регионов, отметил Москаль.

"Проект "Новороссия" продолжается. В него входит план захвата Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", - подчеркнул экс-губернатор в эфире интернет-канала "Апостроф".

На Украине говорят о потерях территорий не впервые. Летом бывший депутат Рады Евгений Мураев сообщил, что, если произойдет очередной Майдан, Незалежная останется без восьми областей.

До этого политолог из Киева Александр Семченко заявил о предстоящем в ближайшие годы расколе Украины на несколько частей. Это произойдет, если в политике страны останется прежняя ситуация. Поддерживая преступников и западных марионеток, украинцы все ухудшают сами, пояснил он.