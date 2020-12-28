Трамп согласился на дорогостоящую борьбу с Россией

Трамп согласился на дорогостоящую борьбу с Россией
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американские власти предпочитают экономить на своих гражданах ради "укрепления демократии" в других странах

В 2021 г. США потратит на борьбу с российским влиянием $290 млн. Эта сумма указана в бюджете Соединенных Штатов на следующий финансовый год, с подписанием которого несколько недель затягивал уходящий президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома наконец подписал законопроект о бюджете и избежал шатдауна. Об этом сообщил в "Твиттере" его помощник Джадд Дир.

При этом Трамп выпустил отдельное обращение к Конгрессу с призывом все-таки прислушаться к его мнению и отдельным постановлением поднять выплаты американцам до $2000. Сейчас сумма матпомощи составляет $600 и, по мнению Трампа, это "смешные" деньги. В частности, из-за этих выплат он так долго не подписывал бюджет. По его словам, в нынешнем бюджете есть на чем сэкономить, поскольку в нем много лишних расходов.

Одной из значительных статей расходов является противодействие Вашингтона иностранному влиянию. Только на антироссийские меры власти США готовы потратить в 2021 г. $290 млн. Еще больше в новом бюджете предусмотрено на борьбу с влиянием Китая – $300 млн.

Выделили американские законодатели и деньги на "программы по развитию демократии в России" и ряде других стран. Речь, в частности, о помощи в "продвижении свободы в интернете". Еще $20 млн будут пущены на "усиление гражданского общества в Центральной Европе".

Помимо этого, в законе о бюджете США продлен запрет на любое военное сотрудничество Москвы и Вашингтона, прописано требование "снизить зависимость" от закупок урана в России и увеличить производство собственного ядерного топлива в США. Пакет мер против "Северного потока-2" также входит в новый бюджет США.

Ранее в США обвинили Россию в масштабных хакерских атаках на американские объекты.

Николай ВИКТОРОВ

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трампик,тебе приказ был устроить в сша революцию,выполняй приказ из кремля,хватит ерундой заниматься,есть у тебя яйца или так и будешь блаблабла
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