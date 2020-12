В 2021 г. США потратит на борьбу с российским влиянием $290 млн. Эта сумма указана в бюджете Соединенных Штатов на следующий финансовый год, с подписанием которого несколько недель затягивал уходящий президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома наконец подписал законопроект о бюджете и избежал шатдауна. Об этом сообщил в "Твиттере" его помощник Джадд Дир.

🚨🚨🚨President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes.