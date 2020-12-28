Москва обернула глобальные проблемы себе на пользу

Эпидемия коронавируса не помешала России укрепить мировые позиции. Напротив, Москва получила дополнительные рычаги влияния в 2020 году. К таким выводам пришли в американском издании The Wall Street Journal.

Одним из важнейших инструментов "мягкой силы" эксперты газеты называют вакцину против COVID-19 "Спутник V". Они отмечают, что Россия договорилась с другими странами о поставке своего препарата, получив возможность влиять на них.

Кроме того, в уходящем году руководство РФ протянуло "спасательный круг" президенту Белоруссии Александру Лукашенко. А посреднические усилия Владимира Путина по урегулированию в Нагорном Карабахе и размещение в регионе российских миротворцев "укрепило статус Кремля как влиятельной силы в регионе".

Теперь Москва сможет требовать от всех этих стран ответных действий, считает WSJ. И даже враждебное отношение со стороны США, которое сохранится при смене администрации Белого дома, пойдет на пользу российскому руководству, поскольку поможет сплотить общество.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 г., в котором предусмотрено выделение 290 млн долларов на противодействие российскому влиянию.