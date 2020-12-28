Россия укрепила влияние в мире в 2020 году – WSJ

Россия укрепила влияние в мире в 2020 году – WSJ
Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва обернула глобальные проблемы себе на пользу

Эпидемия коронавируса не помешала России укрепить мировые позиции. Напротив, Москва получила дополнительные рычаги влияния в 2020 году. К таким выводам пришли в американском издании The Wall Street Journal.

Одним из важнейших инструментов "мягкой силы" эксперты газеты называют вакцину против COVID-19 "Спутник V". Они отмечают, что Россия договорилась с другими странами о поставке своего препарата, получив возможность влиять на них.

Кроме того, в уходящем году руководство РФ протянуло "спасательный круг" президенту Белоруссии Александру Лукашенко. А посреднические усилия Владимира Путина по урегулированию в Нагорном Карабахе и размещение в регионе российских миротворцев "укрепило статус Кремля как влиятельной силы в регионе".

Теперь Москва сможет требовать от всех этих стран ответных действий, считает WSJ. И даже враждебное отношение со стороны США, которое сохранится при смене администрации Белого дома, пойдет на пользу российскому руководству, поскольку поможет сплотить общество.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 г., в котором предусмотрено выделение 290 млн долларов на противодействие российскому влиянию.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Не уважаемый Виктор Николаевне вооруженным глазом видно как вы срослись с властью,вас надо иссечь.
Гость
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Гость
А ты бывал, видел как живут племена в Африке ?!!!! Живи и радуйся!!!
Нам конечно ещё один рывок и мы обязательно их догоним.
Гость
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Гость
Сплотить общество может поднятие уровня жизни этого общества, хотя бы выше уровня африканских племён.
Мнение украинского эксперда как-то забыли спросить. Кроме как по телевизору что нибудь сам видел?
Гость
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Гость
" Россия укрепила свои мировые позиции" и осталась в полной изоляции - успех 100%-ый.
Про изоляцию рассказывайте своему болтуну в штанах
Гость
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Гость
" Россия укрепила свои мировые позиции" и осталась в полной изоляции - успех 100%-ый.
Это твой мозг в полной изоляции, в отрыве от действительности. Мир через монитор, с любимого дивана.
Гость
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" Россия укрепила свои мировые позиции" и осталась в полной изоляции - успех 100%-ый.
Гость
Ответить
Гость
Сплотить общество может поднятие уровня жизни этого общества, хотя бы выше уровня африканских племён.
А ты бывал, видел как живут племена в Африке ?!!!! Живи и радуйся!!!
Гость
Ответить
Сплотить общество может поднятие уровня жизни этого общества, хотя бы выше уровня африканских племён.
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