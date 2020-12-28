Один военный погиб

Азербайджанские военные сообщили об очередном нарушении режима прекращения огня в нагорно-карабахской зоне.



По словам Минобороны страны, на их позиции напала "армянская вооруженная группировка". В ходе столкновения погиб один азербайджанский военный, передает заявление военного министерства телеграм-канал РИА "Новости".

При этом в Минобороны Армении заявили, что в зоне конфликта не зафиксировано ни одного инцидента с карабахскими военными. Вместе с тем, армянская сторона обещала перепроверить данные о якобы возобновившихся перестрелках.



Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Россия избежала мировой войны решением конфликта в Карабахе.