Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
698 новости
Азербайджанские военные сообщили об очередном нарушении
режима прекращения огня в нагорно-карабахской зоне.
По словам Минобороны страны, на их позиции напала "армянская вооруженная группировка". В ходе столкновения погиб один азербайджанский военный, передает заявление военного министерства телеграм-канал РИА "Новости".
При этом в Минобороны Армении заявили, что в зоне конфликта не
зафиксировано ни одного инцидента с карабахскими военными. Вместе с тем, армянская
сторона обещала перепроверить данные о якобы возобновившихся перестрелках.
Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Россия избежала мировой войны решением конфликта в Карабахе.
Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли