Снова стреляют: Азербайджан заявил о пальбе в зоне Карабаха

Один военный погиб

Азербайджанские военные сообщили об очередном нарушении режима прекращения огня в нагорно-карабахской зоне.

По словам Минобороны страны, на их позиции напала "армянская вооруженная группировка". В ходе столкновения погиб один азербайджанский военный, передает заявление военного министерства телеграм-канал РИА "Новости".

При этом в Минобороны Армении заявили, что в зоне конфликта не зафиксировано ни одного инцидента с карабахскими военными. Вместе с тем, армянская сторона обещала перепроверить данные о якобы возобновившихся перестрелках.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что Россия избежала мировой войны решением конфликта в Карабахе.

Ольга ФЕДОРОВА

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