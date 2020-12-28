Президент Республики провел совещание

Всебелорусское народное собрание состоится 11 – 12 февраля. В этот период намерен провести его глава страны Александр Лукашенко.

Наступило сложное время, как в 1996 году, когда впервые проводилось такое мероприятие, заявил президент. И добавил, что такого сильного внешнего давления Республика еще ни разу не испытывала – раньше в других странах занимались собственными проблемами.

Как сообщил глава страны на собрании будут подведены итоги. Нужно сказать о достижениях за пять лет, указать недостатки и их причины, отметил Лукашенко.

Также участники обсудят Программу социально-экономического развития страны на 2021 – 2025 годы, оценят предложенные способы обеспечения экономического роста и сохранения в очень непростых внешних условиях модели социального государства. По словам президента Белоруссии, противостояние – и геополитическое, и экономическое – будет только нарастать, и от пандемии в ближайшее время избавиться не удастся, передает БелТА.

Всебелорусское собрание проходит каждые пять лет. Участниками столь масштабного мероприятия в Минске, как правило становятся министры руководители и сотрудики заводов, представители науки и культуры, напоминает телеканал "360".

На днях была названа главная ошибка Александра Лукашенко – расслабленное отношение к прошедшим выборам. Президент рассчитывал, что кампания пройдет спокойно, и Запад не станет вмешиваться. В итоге в стране назрел политический кризис.