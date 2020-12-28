Байден предпочтет санкциям против России политические договоренности - эксперт

Байден предпочтет санкциям против России политические договоренности - эксперт
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Отключение России от международной системы платежей сравнимо с выстрелом в ногу для США

Вероятность отключения России от SWIFT существует, но вряд ли эта угроза будет исполнена. Это не выгодно западной экономике и конкретно США, а новый американский президент Джо Байден не из тех политиков, которые готовы стрелять себе в ногу. Такую оценку дал замдиректора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. 

По его мнению, демократы, получив власть в США, будут вести себя очень прагматично, оценивая последствия своих действий и применяя санкции только в том случае, когда это не нанесет им ущерба.

"С учетом сложной обстановки, которая в период пандемии даже у такой сильной экономики как США есть, они, может, постараются выйти на какие-то политические договоренности, когда санкции станут не нужны",

– предположил Миронов. В любом случае, отключение страны от SWIFT не может произойти "по щелчку". Этому будут предшествовать длительные переговоры со всеми участниками, поскольку это решение затронет всех. И скорее всего, МВФ и Всемирный банк просто не позволят США ввести эту меру, приводит "Свободная пресса" мнение эксперта. 

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен наказать Москву за хакерские атаки на американские объекты, хотя причастность РФ к этому не доказана. Среди предполагаемых мер – отключение России от системы международных расчетов SWIFT. К этому, в частности, американцев призвали в Киеве.

Николай ВИКТОРОВ

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