Польша провалила задание США по Белоруссии

Польша провалила задание США по Белоруссии
Фото: Sojka Libor/CTK/www.globallookpress.com
На Западе не учли национальную особенность белорусов

Варшава не смогла выполнить поручение Вашингтона по подрывной деятельности в Белоруссии. На это указал политик Франц Клинцевич.

"Сегодня у Польши большая проблема. По распоряжению Вашингтона, она была основным актором белорусского кейса. Поляки не справились",

– высказался Клинцевич в разговоре с РИА ФАН. Он отметил, что Польша не один год готовила развал Белоруссии, активно привлекая к себе молодежь из соседней республики скидками на обучение. Там молодых белорусов "обрабатывали" и готовили к организации беспорядков.

Но план не удался. Так же, как не удалось переманить к себе на службу военных и дипломатов Белоруссии. На Западе не учли национальную особенность жителей этой республики: в подавляющем большинстве они – настоящие патриоты. Поэтому у Польши и не получилось сделать из Белоруссии как из Украины "вторую анти-Россию", пояснил Клинцевич.

Накануне стало известно, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата и кадрового офицера. По данным РИА "Новости", в Варшаве признали эти случаи.

Ранее президент РБ Александр Лукашенко назвал Польшу "бессовестным соседом".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Акиншин В.Н.
Ответить
Гость
Подлость ляхов и англосаксов всем давно известна!
Гадить, нападать и грабить - их необходимая основа существования!
СМ. "англосаксов", так какая ш у них тама свясь?: навернаи энти с пятнацатага века?, но это же под ЗАКОН пападая...
Акиншин В.Н.
Ответить
Ну им миллиарднаи праценты с ВОВ палучать ня хотца, а падачки просють., ЗНАТЬ панимають ап чё речь.
Акиншин В.Н.
Ответить
Адни бясталковаи Задания спяшать исполнить, а не собрать ПРАВОПРЕЕМНИКОВ от РОСМперии, по Золотому Запасу п, как Родаславу писано, а аказываитца сами сабек на хвост и ПАЛЯКИ наступають с США, ах ани Аляску <цензура> вапрос паставють!, ПАРА п.
Гость
Ответить
Гость
А Молдова провалила проект Кремля с Додоном...
Зато с вами, рогулями, все получилось и теперь вы вымираете рекордными темпами ))) Вы к этому и стремились, рад за вас, уроды.
Акиншин В.Н.
Ответить
В вот кали Батько церковь признае, то тады всё иначе будя, Бог ня Микитка, Он всё видит.
Гость
Ответить
Подлость ляхов и англосаксов всем давно известна!
Гадить, нападать и грабить - их необходимая основа существования!
Ляля
Ответить
Гость
А Молдова провалила проект Кремля с Додоном...
Ещё не вечер, Не писай против ветра, дружок.
Ляля
Ответить
Александр Лукашенко -вежливый хуторской "умник", С умничал вежливо назвал давнего и подлейшего врага Польшу "бессовестным соседом". Стыдно стало назвать поляков теми кто они есть на самом деле. Советские солдаты ВОВ дали им чёткое определение - польские проститутки. Лижи им Сашенька, лижи их задницы, забыл кто такая <цензура> (Армия Краёва). Она вас белорусов подравняет и на ваших берёзах развесит. Развесит и тех кого учили в своих польских университетах, кого за 30 серебрянников скупили. Да в Белоруссии день надо начинать с фильма "<цензура> и смотри". Элем Климов показал вам всё честно, а вы забыли.
Беларус
Ответить
Ляхи с 2010 года выдают своим приспешникам в Беларуси (по сути легализованным коллаборационистам) так называемую "Карту поляка", дающую обладателю определённые льготы. Всего в Беларуси выдано (на 2019 год) 125 828 таких карточек.
Эти псевдополяки и есть основа Белорусского майдана. Так что наглое подлое долговременное вмешательство "бессовестной соседки" явно налицо.
По уму эту лавочку давно надо было прикрыть, а всех засветивших себя на ниве предательства осудить и посадить.
Гость
Ответить
Гость
А Молдова провалила проект Кремля с Додоном...
а тебе так обидно за поляков?
1 2
новости партнеров

Пашинян пригрозил Азербайджану Россией в случае нападения на Армению

Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли

Спасли лишь двоих: в Баренцевом море затонуло российское судно

На борту было 19 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей