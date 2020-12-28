На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими

На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Киев не откажется от принципов

Украина навсегда порвала с "русским миром". Об этом сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Он также назвал свою страну частью Европы и Запада. И добавил, что она продолжит свое движение именно в таком качестве.

Что касается двух главных принципов, то в Киеве никогда от них не отступятся. От Крыма и Донбасса на Украине отказываться не собираются, отметил министр.

Статус указанных регионов Украина расценивает только как часть своей территории, позволяет им "самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей". Однако быть вне конституции правовой системы страны им не разрешат, заявил Кулеба в интервью журналу "Международная политика". 

Высказался посланец Киева и о переговорах в нормандском формате. По его мнению, они сложные и "очень скучные". Между тем Незалежная готова к необычным решениям и собирается потребовать конкретных шагов по достижению мира в Донбассе, передает RT.

Ранее в Крыму назвали главный просчет Украины. Следуя курсом противопоставления России вместо укрепления связей с этой страной, в Киеве допустили серьезную ошибку.


Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Вячеслав Москва
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“…И мы обязательно вернёмся в Крым. Можете в этом даже не сомневаться.
И никакие вам ракеты, самолёты, танки вам не помогут!…” – возвращайся, встретят тебя там, как “родного” и похоронят, как твоих предшественников-оккупантов.
Вячеслав Москва
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“…И тебя Вячеслава Москву точно также отравят новичком или так прикончат если ты будешь претендовать на трон презика России или не будешь танцевать под путинскую дудку…” – смешно, ей-богу. У вас, лузеров, один общий приёмчик – если нечего сказать по теме, переходите на личность.
Гость из Боинга 777
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Вячеслав Москва
“…Для тупых и недалёких поясняю
В Одессе 2 мая 2014 г. людей в Доме профсоюзов была спланированая операция фсб рфии под руководством ген фсб Сергея Беседы…” – для тупых и недалёких поясняю: у вас балбесов во всём Россия виновата, даже в том, что в Киеве на майдане 100 чел расстреляли. Вы, чудаки на букву ”м”, Крым без единого выстрела сдали, а теперь выёживаетесь друг перед другом в идиотских вариантах самоуничтожения.
Как гритца, свобода рабам даётся в наказание.
И тебя Вячеслава Москву точно также отравят новичком или так прикончат если ты будешь претендовать на трон презика России или не будешь танцевать под путинскую дудку.
Гость
Ответить
Вячеслав Москва
“…Для тупых и недалёких поясняю
В Одессе 2 мая 2014 г. людей в Доме профсоюзов была спланированая операция фсб рфии под руководством ген фсб Сергея Беседы…” – для тупых и недалёких поясняю: у вас балбесов во всём Россия виновата, даже в том, что в Киеве на майдане 100 чел расстреляли. Вы, чудаки на букву ”м”, Крым без единого выстрела сдали, а теперь выёживаетесь друг перед другом в идиотских вариантах самоуничтожения.
Как гритца, свобода рабам даётся в наказание.
И мы обязательно вернёмся в Крым. Можете в этом даже не сомневаться.
И никакие вам ракеты, самолёты, танки вам не помогут!
Гость
Ответить
Вячеслав Москва
“…Для тупых и недалёких поясняю
В Одессе 2 мая 2014 г. людей в Доме профсоюзов была спланированая операция фсб рфии под руководством ген фсб Сергея Беседы…” – для тупых и недалёких поясняю: у вас балбесов во всём Россия виновата, даже в том, что в Киеве на майдане 100 чел расстреляли. Вы, чудаки на букву ”м”, Крым без единого выстрела сдали, а теперь выёживаетесь друг перед другом в идиотских вариантах самоуничтожения.
Как гритца, свобода рабам даётся в наказание.
Крым сдали потому что другого не было выхода.
Если этого не было бы потеряли бы больше, как минимум 8 областей.
путинские ставленники янукович, лебедев, соломатин сделали всё для уничтожения украинской армии.
Не смотря на ваши подлости украинская армия возрождается.
Из Крыма мы ушли. что бы туда вернутся, как вернулся Азербайджан в Карабах.
Гость
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Вячеслав Москва
“…Для тупых и недалёких поясняю
В Одессе 2 мая 2014 г. людей в Доме профсоюзов была спланированая операция фсб рфии под руководством ген фсб Сергея Беседы…” – для тупых и недалёких поясняю: у вас балбесов во всём Россия виновата, даже в том, что в Киеве на майдане 100 чел расстреляли. Вы, чудаки на букву ”м”, Крым без единого выстрела сдали, а теперь выёживаетесь друг перед другом в идиотских вариантах самоуничтожения.
Как гритца, свобода рабам даётся в наказание.
А то что Кадыров сразу присягнёт на верность Эрдогану нет даже сомнений.
В Кремле за убитых рос солдат в 1и 2 чеченских войнах Кадырова никто терпеть не будет.
И после устранения от власти извращенца путина Кадыров сразу присягнёт на верность Эрдогану.
А путину ещё чуток остался.
Гость
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Вячеслав Москва
“…Для тупых и недалёких поясняю
В Одессе 2 мая 2014 г. людей в Доме профсоюзов была спланированая операция фсб рфии под руководством ген фсб Сергея Беседы…” – для тупых и недалёких поясняю: у вас балбесов во всём Россия виновата, даже в том, что в Киеве на майдане 100 чел расстреляли. Вы, чудаки на букву ”м”, Крым без единого выстрела сдали, а теперь выёживаетесь друг перед другом в идиотских вариантах самоуничтожения.
Как гритца, свобода рабам даётся в наказание.
Ладно вы так ненавидете Украину.
А зачем вы подрывали дома в Москве перед чеченской войной, фсб устраивало многочисленые теракты.
Вы своих граждан точно также ненавидете?
А зачем травили российских детей в НОРДОСТЕ и Убивали в Беслане?
Вы их тоже ненавидете?
Я уже ничего не хочу говорить о Грозном в котором вы уничтожили 35 тыс рос из которых 5 тыс детей.
Как только Кадыров присягнёт на верность Эрдогану Россия распадётся и всё идёт к этому!
Вячеслав Москва
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“…Для тупых и недалёких поясняю
В Одессе 2 мая 2014 г. людей в Доме профсоюзов была спланированая операция фсб рфии под руководством ген фсб Сергея Беседы…” – для тупых и недалёких поясняю: у вас балбесов во всём Россия виновата, даже в том, что в Киеве на майдане 100 чел расстреляли. Вы, чудаки на букву ”м”, Крым без единого выстрела сдали, а теперь выёживаетесь друг перед другом в идиотских вариантах самоуничтожения.
Как гритца, свобода рабам даётся в наказание.
Гость
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Гость
Зачем Украине Крым????? у ее ног лежит весь ЕвроСоюз ! к чему весь этот треп.
А зачем России Крым?
Что бы его засушить?
Или терроризировать весь мир своей наглостью!
Гость
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Вячеслав Москва
“…Разум отняли у вас россиян и у ваших правителей, когда вы вероломно как фашисты напали на безащитную Украину…” – чудак, ты хоть знаешь, что означает слово ”разум”? Скорее всего, нет. Если Россия на ваш дурдом вероломно напала, чего же тогда вы с ней до сих пор даже дипломатические отношения не разорвали и продолжаете торговать. Только в прошлом году поставили товаров на $ 4.8 млрд. Сами вы фашисты и это доказали, когда в Одессе 2 мая 2014 г. людей живьём жгли в Доме профсоюзов.
Для тупых и недалёких поясняю
В Одессе 2 мая 2014 г. людей в Доме профсоюзов была спланированая операция фсб рфии под руководством ген фсб Сергея Беседы.
Цель операции: породить ненависть внутри Украины между украинцами и между украинцами и россиянами.
Точно такая же операция фсб рффи была в 90-<цензура>, когда в Москве для порождения ненависти к чеченам перед чеченской войной подрывались дома на Каширском шоссе, а вот в Рязане бдительные жильцы не дали это сделать и подловили фсбшное быдло. Потом всё это было списано на учение фсб.
Точно также рос снайперы растреливали бастующих на майдане.
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