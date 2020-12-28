Почти 100 участников конкурса "Лидеры России" получили назначения в 2020 году

Ответственные посты занял 51 человек, в том числе кресло сенатора

В 2020 г. назначения получил 91 участник конкурса "Лидеры России", который является ведущим проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей". Ответственные должности в нынешнем году занял 51 конкурсант.

Всего за три сезона проведения "Лидеров России" высокие посты получили свыше 230 участников: шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – губернаторами, трое – мэрами городов. Кроме того, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, замгубернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

"Работодатели пристально следят за проектом "Лидеры России" и его участниками. Представители компаний, государственных органов и различных организаций присутствуют на полуфиналах и суперфинале. И после участия в проекте многие конкурсанты получают интересные предложения о работе", – заявил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он отметил, что в текущем году в дополнение к основному конкурсу впервые были введены три отдельные специализации – в сфере "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". В итоге удалось отобрать успешных управленцев для конкретных отраслей. В четвертом сезоне конкурса планируется расширить число специализаций, добавил Комиссаров.

Впервые за историю "Лидеров России" победителем конкурса стал сенатором Совета Федерации. Пост заняла исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член Президиума генсовета партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова.

Среди ряда достижений в новой должности она выделила главное – "продвижение темы инклюзивного туризма на высоком уровне". По ее словам, теперь появилась перспектива более детальной проработки данного направления в рамках нацпроекта.

"Я предложила в Совете Федерации сделать Пензенскую область пилотной площадкой по развитию туриндустрии для людей с инвалидностью", – сказала Львова-Белова.

Осенью Городская дума Нижнего Новгорода утвердила в должности мэра победителя конкурса "Лидеры России" Юрия Шалабаева, исполнявшего обязанности градоначальника с мая 2020-го. Говоря об основных итогах своей работы в уходящем году, он назвал реализацию национальных проектов и решение застарелых проблем городского хозяйства. Шалабаев отметил, что мэрия получила по программе нацпроектов свыше 3 млрд руб, благодаря которым были обновлены 32 парка и сквера, 61 двор, отремонтированы 25 участков дорог, открыты новая школа и 11 детсадов. Сейчас руководство Нижнего Новгорода готовится решить проблему с ливневыми канализациями.

"К концу года мы подходим с профессиональной, работоспособной и не пасующей перед трудностями основой команды администрации города, с реалистичным бюджетом и взаимопониманием между разными уровнями власти", – сказал Шалабаев.

Вообще в Нижегородской области должности получили сразу несколько победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Лидеры России".

Финалист специализации "Здравоохранение" Дмитрий Прокопьев нынешним летом стал самым молодым главврачом Челябинской области, возглавив в 29 лет в Челябинске городскую клиническую поликлинику № 8.

"Главное – это молодые кадры. За прошедший период в поликлинику пришли врачи-терапевты, онколог, кардиолог, невролог, стоматолог, рентгенолог, офтальмолог, лор-врач и другие востребованные специалисты. Мы стали успешно конкурировать за кадры, а значит медицинская помощь населению станет еще доступнее и качественнее", – подчеркнул Прокопьев.

Финалист специализации "Наука" полковник, профессор, доктор технических наук Андрей Келлер назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. За время руководства МАДИ основные усилия новый управленец направил на развитие образования, науки, взаимодействие с промышленными партнерами и создание современных инструментов управления в университете.