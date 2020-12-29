Рестрикции касаются также "Турецкого потока"

Палате представителей Конгресса США во второй раз приняла оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год. Проект ранее забраковал президент США Дональд Трамп. Документ среди прочего утверждает новые ограничительные меры против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

Бюджет США рассчитан на $740 млрд. За него отдали свои голоса 322 чиновника – большинство сторонники Джо Байдена, демократы, а 87 человек выступили против, передает AP. Так как для преодоления вето главы Белого дома нужно две трети голосов, что этот орган власти и получил, то теперь Сенат Конгресса США, где заседает большинство республиканцев, сторонников Дональда Трампа, будет вынужден по второму кругу рассмотреть оборонный бюджет на 2021 год.

Трамп называл проект подарком России и Китаю.

Тем не менее главным камнем преткновения стали предложения Трампа о помощи тем, кто пострадал от пандемии COVID-19. Теперь же палата представителей согласилась на его условия. Например, гражданам США, доход которых меньше $75 тыс в год, поднимут выплаты с $600 до $2000.

Также немаловажной проблемой в принятии проекта стал раздел 320 закона, касающийся коммуникаций. Этот пункт позволяет сайтам не нести ответственность за то, что публикуют там простые люди.

Если Сенат одобрит проект, а президент США его подпишет, то Вашингтон во второй раз введет санкции против "Северного потока – 2". Ограничения коснутся компаний, которые продают, дают в аренду или предоставляют суда для укладки труб газопроводов. Под удар также попадут те фирмы, которые предоставляют услуги по оборудованию подобных судов. Есть в проекте оборонного бюджета США и пункт про санкции против Турции за покупку у России ЗКР C-400.

Тем временем строительство "Северного потока – 2", возобновившееся в начале декабря спусти почти год простоя, идет полным ходом. Накануне завершили укладку труб в экономической зоне Германии в Балтийском море. Теперь "Фортуне" предстоит заняться строительством в Дании, и газопровод будет достроен.

США уже вводили санкции против "Северного потока – 2" в конце 2019 года. Тогда швейцарская компания Allseas отозвала свои суда из Балтийского моря под страхом последствий рестрикций. Впрочем, эксперты и политики уверены – газопроводу не помешают ограничительные меры Вашингтона, который зря теряет время.