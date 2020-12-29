На Украине раскрыли причину отказа от российской вакцины против COVID-19

На Украине раскрыли причину отказа от российской вакцины против COVID-19
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В Раде призвали не политизировать вопрос с прививкой от коронавируса

На Украине раскрыли причину отказа правительства от российской вакцины. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что это сделано с определенной целью – истребить граждан страны.

Так как препарат из РФ Киев не берет, а на Западе его не дают, значит, это "спланированная операция" по уничтожению народа, пояснил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Между тем, по его словам, не важно откуда вакцина, главное – поскорее достать ее и спасать людей.

Если власти на самом деле хотят выйти из ситуации с коронавирусом, нужно как можно быстрее решать вопрос с прививкой, передает "Свободная пресса". И он не должен быть политизирован, заявил депутат.

Напомнил Вадим Рабинович и слова президента Владимира Зеленского о том, что большая часть препарата будет платной. Отметив, что стоимость не указали, парламентарий сообщил телеканалу "112 Украина", что российскую вакцину смогли бы купить все, а вот предложенная Западом, будет по карману избранным.  

Накануне закупку российской вакцины от коронавируса поддержал мэр Одессы. Он считает, что в вопросе о приобретении препарата для прививок от COVID-19 не имеет значения, в какой стране он производится.

До этого бывший глава правительства Украины Николай Азаров сказал, что Киев отказывается от сотрудничества с Москвой по вакцине от коронавируса, потому что ему запретили это в Вашингтоне. При этом в ближайщем будущем с Запада накаких препаратов Незалежной не доставят.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
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Гость
Не зьим то надкусаю.Здохну назло москалям.Вот их идеология.
<цензура> какая то... ктонить понял это улюлюканье?
Гость
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Рабинович как истинный украинец себе стал делать прививку этой дряни, а решил переболеть естественным путем. Медведчук же - вождь этих чинганчгуков тоже непонятно, что и колол ли вообще, болтать можно все. Если Путин не кололся, то его кум этого вряд-ли бы стал делать, ведь яблоко от яблони не далеко падает. На мешали всякой дряни и хотите уничтожить украинцев.
Гость
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Для начала пусть путин введёт в свое царское нутро эту вакцину.
Гость
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Все хохлы должны понести возмездие за Майдан и свержение законно избранной власти!
Поэтому НИКАКОЙ вакцины им не положено!
Гость
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Не зьим то надкусаю.Здохну назло москалям.Вот их идеология.
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