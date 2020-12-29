Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
На земли России зарятся со всех сторон. Япония не теряет
надежды отобрать у нас Курилы, Украина мечтает захватить Крым. Теперь к
"веселой компании" присоединилась Турция. Местное издание AHaber опубликовало
карту, на которой ряд наших территорий включен в зону турецкого влияния.
Речь идет о реализации так называемой концепции "один народ – пять государств". Турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже не раз заикался о создании Великого Турана, который подразумевает объединение тюркских народов. Опубликованная телеграм-каналом "Казачий дозор" карта отчасти иллюстрирует реализацию его задумки.
Как отмечает URA.RU, такие территориальные схемы уже публикуются в учебниках университетов Турции. Если раньше обсуждение претензий Анкары на российские земли было уделом конспирологов, то сейчас притязания турок получили вполне конкретную форму.
Комментируя данную публикацию, военный корреспондент Юрий Котенок отметил в своем телеграм-канале, что подобного рода выходки со стороны "турецких партнеров" неминуемо приведут к войне.
Между тем, Эрдоган создает видимость дружеских отношений с Россией. Недавно от отвесил комплимент нашему лидеру Владимиру Путину.
Рестрикции касаются также "Турецкого потока"
Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству