Турция "отобрала" часть российских территорий

Турция "отобрала" часть российских территорий
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местные журналисты опубликовали карту тюркского влияния

На земли России зарятся со всех сторон. Япония не теряет надежды отобрать у нас Курилы, Украина мечтает захватить Крым. Теперь к "веселой компании" присоединилась Турция. Местное издание AHaber опубликовало карту, на которой ряд наших территорий включен в зону турецкого влияния.

Речь идет о реализации так называемой концепции "один народ – пять государств". Турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже не раз заикался о создании Великого Турана, который подразумевает объединение тюркских народов. Опубликованная телеграм-каналом "Казачий дозор" карта отчасти иллюстрирует реализацию его задумки.

Как отмечает URA.RU, такие территориальные схемы уже публикуются в учебниках университетов Турции. Если раньше обсуждение претензий Анкары на российские земли было уделом конспирологов, то сейчас притязания турок получили вполне конкретную форму.

Комментируя данную публикацию, военный корреспондент Юрий Котенок отметил в своем телеграм-канале, что подобного рода выходки со стороны "турецких партнеров" неминуемо приведут к войне.

Между тем, Эрдоган создает видимость дружеских отношений с Россией. Недавно от отвесил комплимент нашему лидеру Владимиру Путину.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ГостьВасилий
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путин хочет спрятаться в турции если произойдёт восстание народа. потому и плевал путин на патриотов родины и готов отдать половину России туркам.
Привате
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В Сочи проходит встреча Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Россия приветствует стремление турецкой стороны помочь в выполнении договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил глава МИД России Лавров. Он добавил, что Москва и Анкара солидарны — обстановка в Карабахе не должна быть использована для появления наемников в регионе. Также обсуждается вопрос создания совместного российско-турецкого мониторингового центра для надзора за соблюдением прекращения огня. А этот шмаровоз Котенок призывает россиян готовиться к войне.
ЧасПик
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Додуматься только надо. Этот армянский прихвостень-сумасброд бросил этот компромат в проармянский сайт именно после того, когда лидеры России и Турции обменялись комплиментами. Из-за таких сумасбродов народы, государства превращаются во врагов.
Гость
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Влад
Дальнозоркое по , вашему - раздать территории , подружиться со всеми, вернуться к первобытному общинному строю, ах да , еще набрать кредитов у благодетелей. Все равно под какие проценты - все равно отдавать нечем, разве что землей.
Дальнозоркое - это то - что не надо лезть на чужую территорию и присвоить её. Не будем вдаваться в деталях как это было сделано (методы известны).
Гость
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Один дурак (Котенок) бросил камень в колодец, а сто умных думали, как вытащить его оттуда. Наверно, во время ранения демоны искусили его. А то, таких галлюцинаций до ранения у него не наблюдалась. А может контуженный? Бедолага!
ВладимирГость
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Гость,ты кто ?Назови себя ,если не фамилию,то хотя бы по существу.Ты же иностранный агент и ненавидишь Россию.
Гость
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Интересно,будет ли официальная реакция России или опять промолчим и утремся?
Влад
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Гость
А что - резонною Дурной пример заразителен !!!. Надо только задаться вопросу, а кто первый (не то что высказал <цензура>), а даже претворяет её в жизнь - не как-ли великорусский шовинизм? Господа проснитесь и присмотритесь к чему приводит недальнозоркое управление страной.
Дальнозоркое по , вашему - раздать территории , подружиться со всеми, вернуться к первобытному общинному строю, ах да , еще набрать кредитов у благодетелей. Все равно под какие проценты - все равно отдавать нечем, разве что землей.
Гость
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Гость
брехня...
Собаки лают, караван идёт.
Влад
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Гость
россия страна агрессор окружившая себя буферными зонами как страна изгой. Крым это Украинская территория, как и квази Донбасс, Приднестровье это Молдавия, Сев Асетия и Южная Осетия это Грузия. Беларусь это независимое признанные миром государство, а не придаток россии. Уважайте суверенитет других стран и будут уважать и вас. А пока вы страна изгой как Северная Корея. После разгрома Японии во 2 мировой войне только СССР прихватил часть Японии, хотя в разгром Японии заслуга США, читайте историю, смотрите хронику. Ничего в Ваших головах не меняется, Вам нравится быть дикарями.
Россия не НЕЗАВИСИМОЕ суверенное государство, в отличии от тех же грузии, украины, молдовии. Везде где приходит Россия наступает процветание и развитий. Возми ту же Абхазию и Крым. Как придем на Донбас - и там все наладится. Квантумскую армию - самую многочисленную , разгромила не США. США занимается геноцидом то индейцев, то Иракцев и Югославов. А квази государства им подмахивают как "женщины с низкой социальной ответственностью" не имея своего мнения. При этом плотя свои мелкодиктаторам все из своего кармана и радуются "демократии" - т.е. возможности говорить бред про Россию
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