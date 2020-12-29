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На Украине правит не кто иной, как посольство США. Такое мнение выразил в интервью бывший мэр Харькова и экс-депутат Рады Михаил Добкин.
По его словам, американское дипведомство, не стесняясь, влияет на президента и политиков страны. А они, в свою очередь, кардинально меняют взгляды.
В Киеве теперь Золотая Орда, отметил экс-градоначальник Добкин. Всем руководит даже не посол, а временный поверенный США, рассказал он.
Как в древние времена русские князья получали указания от ханов, так нынче министры Незалежной следуют требованиям американского представителя. А у того возможностей намного больше, чем у президента Украины, подчеркнул бывший харьковский мэр в интервью RT.
Ранее бывший глава правительства Незалежной Николай Азаров назвал причину, по которой Киев отказался покупать вакцину от COVID-19 у Москвы или наладить производство разработанного в РФ препарата на Украине. Это сделано по команде американского посольства, заявил он.
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