На Украине правят США - бывший мэр Харькова

Американское дипведомство в Незалежной сравнили с Золотой Ордой

На Украине правит не кто иной, как посольство США. Такое мнение выразил в интервью бывший мэр Харькова и экс-депутат Рады Михаил Добкин.

По его словам, американское дипведомство, не стесняясь, влияет на президента и политиков страны. А они, в свою очередь, кардинально меняют взгляды.

В Киеве теперь Золотая Орда, отметил экс-градоначальник Добкин. Всем руководит даже не посол, а временный поверенный США, рассказал он.

Как в древние времена русские князья получали указания от ханов, так нынче министры Незалежной следуют требованиям американского представителя. А у того возможностей намного больше, чем у президента Украины, подчеркнул бывший харьковский мэр в интервью RT.

Ранее бывший глава правительства Незалежной Николай Азаров назвал причину, по которой Киев отказался покупать вакцину от COVID-19 у Москвы или наладить производство разработанного в РФ препарата на Украине. Это сделано по команде американского посольства, заявил он.


Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Пашинян пригрозил Азербайджану Россией в случае нападения на Армению

Военные РФ вмешаются, если Баку захочет отобрать еще кусочек земли

Спасли лишь двоих: в Баренцевом море затонуло российское судно

На борту было 19 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей