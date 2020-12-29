Россия не признает задуманный Лукашенко конституционный переворот – эксперт

Россия не признает задуманный Лукашенко конституционный переворот – эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Оппоненты действующего лидера республики уверены в его провале

Задуманная президентом Белоруссии Александром Лукашенко реформа Конституции не пройдет, так как ее не поддержит народ республики и не одобрит Россия. В этом убежден представитель штаба оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка.

По его мнению, решение Лукашенко согласовать изменения главного закона страны на Всебелорусском народном собрании – это не реформа, а "конституционный переворот". Собрав в одном зале 2,5 тысячи своих "дружков", Лукашенко хочет просто "поменять роли". Но это не будет принято ни белорусами, ни Западом, ни Россией.

"Для России важно, чтобы эти реформы имели хотя бы некий оттенок легитимности и законности",

пояснил Вячорка, выступая на польском телеканале "Белсат". По его словам, Москва ожидает от Минска хоть каких-то демократических перемен. К тому же ей не нужна ситуация, когда она останется единственной, кто будет готов признать конституционную реформу в Белоруссии. По мнению экспертов, Москва уже высказывала Лукашенко свое недовольство.

Ранее Лукашенко сообщил, что реформа Конституции, предусматривающая в том числе перераспределение властных полномочий в республике, будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании. Оно назначено на 11-12 февраля 2021 года.

Николай ВИКТОРОВ

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