Президент Аргентины объяснил нападки Запада на российскую вакцину

Президент Аргентины объяснил нападки Запада на российскую вакцину
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Против нашей страны развязана торговая война

Аргентинский лидер Альберто Фернандес поделился своим видением ситуации вокруг разработанной российскими учеными вакцины "Спутник V". Потоки скепсиса и критики со стороны других государств объясняются их политической позицией и желанием захватить фармакологический рынок, уверен глава страны.

Фернандес считает российский противокоронавирусный препарат предметом геополитического конфликта. Крупные игроки международной арены никак не хотят отдавать Москве пальму первенства в вопросе борьбы с COVID-19.

Выход на мировой рынок с эффективной вакциной от коронавируса является желанной целью для многих держав. На этом фоне против России ведется торговая война, которую сопровождают критические заметки о безопасности и надежности нашего препарата, передает слова президента Аргентины РИА "Новости".

Кстати, недавно в Незалежной объяснили причины отказа от российской вакцины против COVID-19. В Раде призвали не политизировать вопрос с прививкой от коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Анатолий Хмельницкий
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Не хотят аргентинцы принимать "обезьянью" западную вакцину.
Гость
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Постеснялся назвать единственного врага российской вакцины - Империю Лжи и Ненависти, стремящуюся захватить весь мир и уничтожающую всех. кто не подчиняется ей и не работает на её благо!
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