Против нашей страны развязана торговая война

Аргентинский лидер Альберто Фернандес поделился своим видением ситуации вокруг разработанной российскими учеными вакцины "Спутник V". Потоки скепсиса и критики со стороны других государств объясняются их политической позицией и желанием захватить фармакологический рынок, уверен глава страны.



Фернандес считает российский противокоронавирусный препарат предметом геополитического конфликта. Крупные игроки международной арены никак не хотят отдавать Москве пальму первенства в вопросе борьбы с COVID-19.

Выход на мировой рынок с эффективной вакциной от коронавируса является желанной целью для многих держав. На этом фоне против России ведется торговая война, которую сопровождают критические заметки о безопасности и надежности нашего препарата, передает слова президента Аргентины РИА "Новости".

Кстати, недавно в Незалежной объяснили причины отказа от российской вакцины против COVID-19. В Раде призвали не политизировать вопрос с прививкой от коронавируса.