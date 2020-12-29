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Аргентинский лидер Альберто Фернандес поделился своим
видением ситуации вокруг разработанной российскими учеными вакцины "Спутник V".
Потоки скепсиса и критики со стороны других государств объясняются их
политической позицией и желанием захватить фармакологический рынок, уверен
глава страны.
Фернандес считает российский противокоронавирусный препарат предметом геополитического конфликта. Крупные игроки международной арены никак не хотят отдавать Москве пальму первенства в вопросе борьбы с COVID-19.
Выход на мировой рынок с эффективной вакциной от коронавируса является желанной целью для многих держав. На этом фоне против России ведется торговая война, которую сопровождают критические заметки о безопасности и надежности нашего препарата, передает слова президента Аргентины РИА "Новости".
Кстати, недавно в Незалежной объяснили причины отказа от российской вакцины против COVID-19. В Раде призвали не политизировать вопрос с прививкой от коронавируса.
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