Предпосылки для общения глав двух стран пока не созрели

В Москве не считают, Киев на самом деле стремится к укреплению российско-украинских отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений",

– сообщил Песков, отметив, что Россия как раз хочет улучшения отношений с Украиной. Что касается контактов лидеров двух стран по вопросу урегулирования в Донбассе, то для этого нужны "предпосылки", которые до сих пор "не созрели".

"Не видим политической воли к реализации "минских" договоренностей и "парижских" договоренностей",

– приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский заявил, что может в любой момент позвонить президенту РФ Владимиру Путину и пообщаться. Он также сообщил, что существует ряд вопросов, для решения которых необходима личная встреча с российским лидером.