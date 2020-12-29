В Кремле оценили стремление Зеленского встретиться с Путиным

В Кремле оценили стремление Зеленского встретиться с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Предпосылки для общения глав двух стран пока не созрели

В Москве не считают, Киев на самом деле стремится к укреплению российско-украинских отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря.

"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений",

– сообщил Песков, отметив, что Россия как раз хочет улучшения отношений с Украиной. Что касается контактов лидеров двух стран по вопросу урегулирования в Донбассе, то для этого нужны "предпосылки", которые до сих пор "не созрели".

"Не видим политической воли к реализации "минских" договоренностей и "парижских" договоренностей",

приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский заявил, что может в любой момент позвонить президенту РФ Владимиру Путину и пообщаться. Он также сообщил, что существует ряд вопросов, для решения которых необходима личная встреча с российским лидером.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Не получится у вас помирится даже при гауляйтере медведчуке.
ЕСЛИ МЕДВЕДЧУКА ИЗБРАТЬ НЕ ГАУЛЯЙТЕРОМ, А ПРЕЗИДЕНТОМ, ТО СКОРЕЕ ВСЕГО У НЕГО ПОЛУЧИТСЯ ПРИМЕРЕНИЕ С РОССИЕЙ, ХОТЯ БЫ НА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ. РОССИЯ ВЕКАМИ БЫЛА СВЯЗАНА РОДСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ С ЗАПАДОМ И ЭТО ИГРАЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ. ДО 20 ВЕКА НАПРЯМУЮ РОССИЯ НЕ ВОЕВАЛА С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ. ДА, САТЕЛИТАМИ ОНИ ВЫСТУПАЛИ, НАПРИМЕР, ВО ВРЕМЯ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ. НАДО СЕРЬЕЗНО ПОДУМАТЬ ОБ ЭТОМ.
Гость
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ЭТОТ ЧМОШНЫЙ призидент ПОЗОР УСРАИНЫ - ПУТИН ЕГО ПОСЫЛАЕТ УЖЕ МНОГО РАЗ - А ЭТОТ ЛОШАРА ТРУСЛИВЫЙ ВОЗОБНОВИЛ СЕБЯ призидентом - МОЖЕТ И ПРАВИЛЬНО ЧТО В ТАКОЙ СТРАНЕ КАК УСРАИНА ЭТОТ ЧМО призидент
Гость
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Не получится у вас помирится даже при гауляйтере медведчуке.
Гость
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Да на <цензура>...й этот Зе кому нужен. Назаключает договоренностей, которые не собирается выполнять изначально, и прогибается перед нациками и прочим отребьем, не лох он, понимаешь. Пусть Зе разговаривает с вокзальным сортиром в Жмеринке, это его уровень.
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