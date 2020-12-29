Россия расширила черный список граждан Германии

Москва зеркально ответила Берлину

МИД РФ пополнил список граждан ФРГ, которым нельзя посещать нашу страну.

Как отметили в ведомстве, Берлин раскручивал историю о "русском следе" в деле о взломе компьютерных сетей Бундестага, чтобы ЕС ввел антироссийские санкции. Осень этого года против некоторых лиц РФ были введены рестрикции. Москва предлагала Берлину провести совместное расследование кибератаки, но там отказались. Получается, что вся эта история изначально была провокацией. 

Поэтому некоторым сотрудникам разведки и силовых структур ФРГ запрещен въезд на территорию России. 


Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Власти США обошли вето Трампа на санкции против "Северного потока - 2"

Рестрикции касаются также "Турецкого потока"

Спасли лишь двоих: в Баренцевом море затонуло российское судно

На борту было 19 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей