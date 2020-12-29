Москва зеркально ответила Берлину

МИД РФ пополнил список граждан ФРГ, которым нельзя посещать нашу страну.

Как отметили в ведомстве, Берлин раскручивал историю о "русском следе" в деле о взломе компьютерных сетей Бундестага, чтобы ЕС ввел антироссийские санкции. Осень этого года против некоторых лиц РФ были введены рестрикции. Москва предлагала Берлину провести совместное расследование кибератаки, но там отказались. Получается, что вся эта история изначально была провокацией.

Поэтому некоторым сотрудникам разведки и силовых структур ФРГ запрещен въезд на территорию России.



