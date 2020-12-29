Белоруссия выпросила у России нефть и газ

Республика добилась выгодных для себя условий

Белоруссия и Россия договорились о поставках нефти и газа на 2021 год. Об этом рассказал премьер Республики Роман Головченко.

Все вышло так, как хотели в Минске. На хороших и выгодных для страны условиях, отметил глава правительства, передает РИА "Новости". 

Ранее он говорил, что контракты между двумя странами подпишут до конца 2020 года. Так и получилось. 

Недавно сообщалось, что, какой бы ни была стоимость топлива из РФ, Белоруссия оплатит его, скорее всего, из предоставленных Россией кредитов. 

Полина ДОРОЖКИНА

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