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Белоруссия и Россия договорились о поставках нефти и газа на 2021 год. Об этом рассказал премьер Республики Роман Головченко.
Все вышло так, как хотели в Минске. На хороших и выгодных для страны условиях, отметил глава правительства, передает РИА "Новости".
Ранее он говорил, что контракты между двумя странами подпишут до конца 2020 года. Так и получилось.
Недавно сообщалось, что, какой бы ни была стоимость топлива из РФ, Белоруссия оплатит его, скорее всего, из предоставленных Россией кредитов.
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