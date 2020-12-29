Лавров озвучил политический прогноз на 2021 год

Лавров озвучил политический прогноз на 2021 год
Сергей Лавров. Фото:MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству

Москва продолжит в следующем году проводить внешнеполитический курс, основанный на прагматичности  и ответственности. Соответствующее заявление сделал сегодня, 29 декабря, глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам министра, проводимый российской стороной внешнеполитический курс нацелен на формирование равноправного и демократического устройства мира, что является одной из глобальных целей Москвы.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва, как и всегда, приветствует обсуждение и переговоры, направленные на достижение взаимовыгоды и понимания. При этом министр отметил, что немаловажную роль играет соответствующая готовность партнеров, которые должны уважать национальные интересы российской стороны, о чем Лавров заявил в интервью РИА Новости.

Ранее министр заявил, выступая на пресс-конференции в Хорватии, что РФ готова к развитию сотрудничества с Европой, однако пока что налаживание контактов происходит в одностороннем порядке. По этой причине, считает Лавров, в настоящее время Брюссель не готов выстраивать нормальные отношения с российской стороной.

Также Лавров отмечал, что Запад стремится к сдерживанию России, препятствуя развитию ее возможностей. Однако все санкционные меры в отношении Москвы не приводят к желаемому эффекту, лишая таким образом смысла экономические ограничения.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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Да нет санкционные меры против России работают Стоит выехать из Москвы и увидить разруху
Гость
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Даже со своим мылом <цензура>, не хотят <цензура>-партнеры
Гость
Ответить
"Однако все санкционные меры в отношении Москвы не приводят к желаемому эффекту, лишая таким образом смысла экономические ограничения." Если не приводит, тогда незачем суетиться под клиентом
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