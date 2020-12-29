Журналист ответил на обвинения армян в адрес Азербайджана

Журналист ответил на обвинения армян в адрес Азербайджана
Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Эйнулла Фатуллаев прокомментировал письмо Союза армян России

Спустя почти два месяца после окончания войны в Нагорном Карабахе глава Союза армян России Ара Абрамян написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и обвинил его в ненависти к армянам. На письмо ответил журналист Эйнулла Фатуллаев. Он напомнил, что именно Армения в начале 90-х пришла с оружием на землю Азербайджана.

В своем письме Абрамян заявил, что Баку "выиграл войну, но не стал победителем". Фатуллаев в своей колонке для "Независимой газеты" назвал слова главы Союза армян признаком глубокого отчаяния после сокрушительного военно-политического поражения Еревана.

Послание Абрамяна Фатуллаев назвал "пустышкой", которая совершенно бесполезна для построения будущего мира в Карабахе. "По логике Абрамяна получается, что это Азербайджан напал на Армению, захватил Сюник, Капан, Тавуш, дошел до Севана, изгнал все армянское население с занятых исторических азербайджанских областей. К тому же в Горисе вырезал все мирное население", – отметил журналист.

Как бы повел себя армянский лидер, если бы Азербайджан совершил в Армении такие же преступления, задается вопросом Фатуллаев.

"Почему мы не услышали покаяние армянских лидеров? Почему не принесли извинения азербайджанцам за совершенные преступления на уровне государственных институтов и от имени государства Армении?" – продолжает журналист.

Он напомнил, что азербайджанцы в Карабахе погибали на своей земле, а армяне – на территории чужого государства. Было бы странно, если бы после всего произошедшего азербайджанский лидер выступал с пацифистскими заявлениями и выражал теплые чувства в отношении официального Еревана, подчеркнул Фатуллаев.

Главный армянин России в письме также обвинил Азербайджан в попытках избавиться от храмов, могил, памятников и другого армянского наследия в Карабахе. Фатуллаев напомнил, что за период оккупации было уничтожено около восьми тысяч азербайджанских и мусульманских памятников. Больше нет дворца карабахских ханов, дома ханской дочери, поэтессы Хуршуд Бану Натаван, мавзолея великого шушинского визиря и поэта Вагифа и других исторических памятников.

"Куда пропали все могилы наших предков? И кто заминировал кладбища, которые не успели сравнять с лицом земли?! Или все это неправда?! И после всего этого Абрамян смеет утверждать об "азербайджанском вандализме"?" – возмущается Фатуллаев.

Абрамян обвиняет Алиева в торпедировании новой модели в Карабахе, но именно азербайджанский лидер вслед за Владимиром Путиным объвил о завершении кровопролитной войны, отметил журналист. Он напомнил, что за два месяца после прекращения боевых действий Баку выдвинул стратегическую инициативу "платформа шести", направленную на развитие интеграции и кооперации в Закавказье.

Кроме того, Баку разрабатывает программу реконструкции возвращенных территорий, предполагаются крупные контракты с иностранными инвесторами, создается новая логистическая схема в регионе, обсуждаются планы сопряжения экономического развития Закавказья с инициативой Китая "Пояс и путь, расширяются связи с Ираном, перечислил Фатуллаев. А в это время в Ереване раскручивается кампания против "общенационального козла отпущения" Никола Пашиняна и вынашиваются реваншистские замыслы, отметил журналист.

В своем обращении Абрамян фактически приравнял Турцию к террористическому государству, продолжает журналист. При этом он напомнил о большом количестве террористических партий, появлявшихся в Армении в разные исторические периоды – в истории Армянии – Дашнакцутюн до Гнчак и других.

"Ильхаму Алиеву незачем отвечать на подобные филиппики. Это прекрасно сделал друг Азербайджана – Владимир Путин. Российский лидер открыто заявил: "Это станет самоубийством для Армении". Пожалуйста, право на суицид еще никто не отменял!" – заключает Фатуллаев.

Анна СОРОКИНА

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