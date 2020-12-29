Украина в 2021 году погрузится в кровавый хаос - эксперт

Украина в 2021 году погрузится в кровавый хаос - эксперт
Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжение"Гибридное оружие": МИД Украины заявил об опасности российской вакцины
Жителей Незалежной ожидают тяжелые времена на фоне последствий эпидемии коронавируса

В 2021 году Украина может погрузиться в кровавый внутренний конфликт, поскольку на руках у людей полно оружия и свое понимание справедливости, когда уже особо не разбираешь, кто перед тобой – олимпийский чемпион или предприниматель. Такой не радужный прогноз соотечественникам дал бывший министр транспорта (при третьем президенте Незалежной Викторе Ющенко) и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

Он отметил, что в стране рухнуло производство, зато регулярно для населения повышаются тарифы на газ. Сегодняшняя жизнь украинцев ему напомнила ситуацию, когда человек одновременно и колется наркотиками, и употребляет алкоголь. А тут еще эпидемия коронавируса. По его мнению, власти себя ведут аморально в вопросе получения вакцины, спасения врачей и, собственно, граждан.

"Говорят: "Да нет, ничего не будет, выборов не будет". А мне кажется, что у нас шарик кислородный, вместо того, чтобы давать помощь нуждающимся в тяжелой форме коронавируса, этот шар общественной ненависти в следующем году разорвется. И будет, конечно, совсем грустно, потому что и оружия много на руках, и это не будут мирные требования", – сказал политик в интервью телеканалу "112".

По его словам, люди не станут разбираться, кто перед ними – олимпийский чемпион, добывающий золото с кровью и выбитыми зубами, или создатель заводов.

Накануне депутат от партии "Голос" Андрей Шараскин зарегистрировал в парламенте законопроект, предполагающий раздачу украинцам стрелкового оружия для хранения дома. Документ предусматривает вывод Войск территориальной обороны (ВТрО) из состава ВСУ в отдельное военное формирование.

Именно членам терробороны пан Шараскин считает необходимым для хранения в домашних условиях выдать 80 тыс. единиц стрелкового оружия.

Пользователи сайта "112" в своих комментариях критически оценили идею нардепа (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Идиотизм! Наш президент хочет превратить Украину в Дикий Запад? Ой, не ту страну назвали Гондурасом", "Дайте каждому ствол в руки все перестриляют один одного. Своеобразный индикатор единства и комментарии это подтверждают", "Теперь зайцам и кабанам кронты будет самое грозное оружие в мире это телевидение".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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М
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давно пора,этот нарыв на земле должен быть самоуничтожен
вонь стоит хоть мертвых выноси
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