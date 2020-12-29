"Гибридное оружие": МИД Украины заявил об опасности российской вакцины

"Гибридное оружие": МИД Украины заявил об опасности российской вакцины
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кремль стремится к контролю над Незалежной с помощью лекарственного препарата, уверен министр

Разработка вакцин против коронавирусной инфекцией является "классическим примером гибридных возможностей" государств, которые стремятся реализовать в геополитическом пространстве интересы, не имеющие никакого отношения к решению вопросов, связанных с пандемией. Соответствующее мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

При этом министр заявил, что речь идет именно о российской стороне. Москва, уверен глава внешнеполитического ведомства Незалежной, стремится с помощью разработанного лекарственного препарата развязать против Украины "гибридную войну". С остальными же государствами можно договориться.

"Можно попросить их сейчас предоставить для нас вакцину с учетом того, что их запасы все равно потом будут пополнены", – считает Кулеба.

Россия же является "травмой Украины", так как именно с Москвой, полагают в МИД, связан самый печальный исторический опыт Незалежной. В вопросах урегулирования недопонимания с Кремлем Киев должен занять лидирующую позицию, о чем Кулеба заявил в интервью газете "День".

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил ранее, что отказ Киева от "Спутника V" совершен ради истребления украинского населения, что, по мнению парламентария, и преследуют власти Незалежной. Проблему пандемии, уверен Рабинович, ни в коем случае не следует политизировать.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Чего этот дебил несет ?
Гость
Ответить
кулебяка второй клим чугункин а до этого был пан окурок
зоопарк блин,кривонос и прочие обитатели чумудана
1
новости партнеров

Власти США обошли вето Трампа на санкции против "Северного потока - 2"

Рестрикции касаются также "Турецкого потока"

Лавров озвучил политический прогноз на 2021 год

Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей